Le duel entre les Red Lions et les Pays-Bas élu meilleur match de l'année en Hockey Pro League

La rencontre internationale messieurs entre la Belgique et les Pays-Bas, disputée le 4 novembre dernier à Uccle Sport , a remporté le référendum du plus beau match de la saison 2020 de Hockey Pro League (m/d), a fait savoir vendredi la fédération internationale (FIH). Le partage 4-4 entre Red Lions et Oranje, avec le point de bonus empoché par les champions du monde aux shoot-outs (3-1), a été plébiscité par le public avec 29,14 pc des voix, devançant le succès 1-3 des Néerlandaises face aux Argentines à Buenos Aires (22,73%) et la victoire 2-1 de l'Inde sur les Red Lions, à nouveau, en février dernier à Bhubaneswar (13,19%).

"C'était un match vraiment agréable à jouer", a commenté John-John Dohmen après avoir été mis au courant du choix du public effectué sur Watch Hockey, la nouvelle plateforme interactive de la FIH. "Il faisait assez froid ce jour-là, ce n'était donc pas facile d'être vraiment concentré et vraiment affûté pour le match. (...) Ce fut une rencontre vraiment offensive, je dirais. Bien sûr que la Belgique et les Pays-Bas ont joué pour gagner, mais aussi avec l'intention de produire du beau hockey et marquer plusieurs buts. On ne s'est donc pas contenté de défendre, et il en fut de même pour nos opposants."

La semaine dernière, la Red Panthers Ambre Ballenghien avait également été mise à l'honneur en étant récompensée du 'But de l'année' en Pro League avec son goal d'ouverture en revers contre la Nouvelle-Zélande (01/02/2020).



>>> A LIRE AUSSI : Hockey : Goal de l'année pour la Red Panthers Ambre Ballenghien