Le Dragons remporte son derby anversois, le Daring respire en battant Louvain

Les trois clubs belges engagés en Euro Hockey League dès vendredi à Rotterdam - le Dragons, le Racing et l'Herakles - ont fait preuve de leur bonne forme dimanche lors de la 17e journée du championnat de Belgique messieurs de hockey, une semaine avant les huitièmes de finale de la plus haute compétition européenne de clubs. Le Racing est en effet sorti vainqueur 2-1 de son derby du sud de Bruxelles face à l'Orée, tandis que le duel anversois entre l'Herakles et le Dragons a tenu toutes ses promesses, avec au final un succès étriqué 2-3 du club de Brasschaat.

Dans ce derby anversois, un 'remake' de la finale de l'Audi Hockey League du printemps dernier, le club lierrois a ouvert en premier le marquoir par Jérôme Legrand (19e), mais le Dragons égalisa et passa devant via Henri Raes (28e) et Jeffrey Thys après le retour des vestiaires (38e). Les Herakléens ne baissèrent nullement les bras et menèrent la vie dure à Arthur Van Doren et ses équipiers, égalisant à la 42e minute par leur buteur espagnol Sanz del Campo. C'est en réalisant son doublé de la journée que Thys, à la 50e sur suite de pc, permit aux champions de Belgique de repartir de la plaine lierroise avec les 3 points.

De son côté, le leader du championnat, le Waterloo Ducks, est allé s'imposer 2-4 au Beerschot, inscrivant ses deux derniers buts décisifs en fin de rencontre. Avec la défaite 3-2 du Léopold au Braxgata (3 buts de Loïck Luypaert), Watducks (42 points) et Dragons (41) accentuent encore l'écart au classement avec les Léomen (respectivement 9 et 8 points). Le Racing, avec 30 unités, confirme lui sa 4e place, la dernière qui sera qualificative pour les play-offs au terme du championnat régulier. La Gantoise (28 pts), victorieuse 1-0 de la lanterne rouge du Pingouin, et le Braxgata (27) restent en embuscade en 5e et 6e positions.

Enfin, en bas de classement, l'important duel entre le Daring et Louvain, respectivement 10e et 11e, a tourné à l'avantage des Molenbeekois, vainqueurs 3-2 des Universitaires. Avec désormais six unités de retard sur leurs adversaires du jour à cinq journées de la fin de la compétition, les Louvanistes auront bien du mal à éviter le deuxième siège à bascule vers la D1.