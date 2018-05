Le Dragons décroche son 11e titre de champion de Belgique, le 4e consécutif

Le Dragons a conservé son titre de champion de Belgique de hockey messieurs, au terme de la 2e manche de la finale des playoffs, dimanche dans les installations du Braxgata, à Boom. Vainqueurs 5-1 face au Waterloo Ducks, jeudi lors du match aller, les hommes de Jean Willems ont ajouté le point qui leur manquait en partageant 4-4 avec les Brabançons dimanche à l'occasion du match retour. Le club de Brasschaat décroche ainsi son 4e sacre consécutif, le 11e titre d'une collection entamée en 1997.

Les tenants du titre ont ouvert le score après 80 secondes de jeu via Florent Van Aubel, avant de se faire rejoindre juste avant la fin du premier quart-temps sur une belle reprise de volée de Maxime Capelle. Jeffrey Thys et à nouveau Van Aubel permirent aux Anversois de rejoindre les vestiaires avec un avantage de deux buts (3-1). William Ghislain amorça la réaction des Canards en revenant à 3-2 en fin de 3e quart, mais Henri Raes rétablit l'écart en début de dernière période. En toute fin de partie, Victor Charlet réussit à tromper le gardien adverse Loic Van Doren à deux reprises sur pc, mais trop tardivement puisque le temps réglementaire arriva à terme sur son second but.

Le Dragons avait auparavant été récompensé en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017. Le club de Brasschaat, le Watducks, en temps que 2e finaliste, et le Léopold, vainqueur plus tôt dans la journée du Racing dans le match pour la 3e place, seront les trois représentants belges lors de la prochaine édition de l'Euro Hockey League, la plus haute compétition européenne des clubs.