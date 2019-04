Le Dragons bat le Three Rock Rovers et se hisse en quart de finale de l'Euro League

En prenant la mesure 4-2 des Irlandais de Three Rock Rovers en huitièmes de finale de l'Euro Hockey League, le Dragons s'est qualifié pour le top-8 de la compétition majeure des clubs européens, mercredi après-midi à Eindhoven, au Pays-Bas. Henri Raes, Shane O'Donoghue, Van Aubel et Denayer sont les buteurs du club belge. Pour un ticket dans le dernier carré, les champions de Belgique en titre seront opposés samedi aux vainqueurs du match suivant entre le Waterloo Ducks et les champions anglais de Surbiton. Le Léopold, troisième club belge en lice, disputera lui son quart de finale jeudi face aux Espagnols du Polo de Barcelone.

Si le Waterloo Ducks réussit à s'imposer dans le huitièmes de finale à suivre, les deux clubs belges s'affronteront samedi en quarts, dans un remake de la dernière finale du championnat de Belgique. Pourtant autoritaire leader à l'issue de la phase classique du championnat, le club brabançon wallon a été battu dimanche sur le terrain du Dragons (4-1) en quarts de finale aller de l'Audi Hockey League, championnat de Belgique.