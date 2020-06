La tribune du Racing, théâtre du premier Belgique-France, menace de s'effondrer

La tribune accueillant les supporters du Racing de Bruxelles, à Uccle, fait partie du paysage du monde du hockey. Matchs de championnat, finales de play-offs, rencontres de l’équipe nationale, les souvenirs y sont légions pour bon nombre de hockeyeurs. Construite en 1904, elle fut l'une des premières tribunes en structure " béton " d'Europe et est, surtout, l'une des dernières encore debout. Mais peut-être pas pour très longtemps. L'édifice est en piteux état et certains membres se mobilisent pour récolter des fonds.

Un million d'Euros est nécessaire pour rénover cet édifice à l'architecture atypique - © Tous droits réservés

" A l’époque, elle était utilisée par le football ", rappelle Jean-Marc Sterno, membre du Racing. " Et elle fut le théâtre du premier match international, entre la Belgique et la France, en 1904. Peu de temps après, la FIFA a été mise en place. La tribune et cette rencontre ont donc permis de réunir des personnalités importantes du football qui ont estimé nécessaire de créer une fédération internationale. "

Au-delà de son architecture atypique, la tribune du Racing a donc une portée historique et sportive importante. Malheureusement, âgée de 116 ans, elle n’est pas épargnée par l’usure du temps. " Il y a urgence. Il faut prendre des dispositions pour qu’elle ne s’écroule pas. C’est un joyaux architectural qui connait de multiples problèmes d’infiltration d’eau, de fissures, de toiture. L’édifice est classé depuis 2010. Cela nous impose, en toute logique, de la rénover comme à son origine. Malheureusement, tout cela a un cout. ", explique Jean-Marc Sterno, également professeur d’architecture à l’ULB.