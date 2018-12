La liesse s'empare des clubs de hockey, où les Belges ont vibré pendant la finale

La Belgique est championne du monde de hockey depuis ce dimanche après-midi. Un événement pour les fans de sport belges, et plus encore pour les amoureux du hockey dans notre pays. Très peu d'entre eux ont pu se rendre en Inde pour suivre l'équipe nationale. Mais ils étaient des centaines voire des milliers rassemblés dans tous les "club-house" du pays, serrés les uns contre les autres dans des buvettes pas habituées à accueillir des centaines de personnes. Et après un long suspens, un stress intense et une fausse-joie, les Red Lions ont décroché le Graal.

Les yeux se remplissent de larmes. De la joie cette fois. Les poils se redressent sur les bras et puis les célèbres "On est les champions" sont entonnés. Le classique de Queen résonne alors... "We are the champions." Et cette fois, c'est pour de bon.