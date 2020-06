La fédération belge de hockey modifie sa formule de championnat pour la saison prochaine

Rassemblés mardi soir en assemblée générale par vidéoconférence, les clubs affilés à l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) ont décidé à la grande majorité d'approuver la proposition d'un nouveau système de championnat concernant la Division Honneur (DH) pour la saison 2020-21. En outre, l'instauration d'une licence obligatoire pour les clubs de DH à partir de la saison suivante a également été votée.

Début avril, privées de play-offs et amputées de la moitié de leur championnat régulier en raison de la crise du coronavirus, les DH messieurs et dames s'étaient vu attribuer un champion à mi-saison. De plus, elles accueillaient deux équipes montantes de D1 tandis qu'aucun descendant n'était désigné.

L'AG des clubs de l'ARBH a dès lors accepté (98% des votes) l'adaptation du championnat 2020-21 qui se jouera à 14 équipes. Lors d'un second vote, les clubs ont accepté la nouvelle formule, avec un 1er tour de 13 matchs aller. Les rencontres retour se disputeront en deux phases, avec le top 8 qui luttera pour le titre au sein de deux poules de quatre.

Les six derniers après le 1er tour tenteront eux d'éviter la dégradation, qui emmènera trois équipes la saison suivante en D1 au bout . Les points acquis au terme du 1er tour seront divisés par deux. Les demi-finales des play-offs se disputeront entre les deux premières équipes de chaque poule du 2e tour.

La proposition de l'ARBH de disputer la D1 en 12 équipes et la D2 à 13 a également été acceptée.

Quant à la licence obligatoire pour les clubs de DH à partir de la saison 2021-22, elle a été votée à 72% par les clubs. A l'avenir, celle-ci devrait par la suite être étendue de manière progressive à toutes les autres divisions.