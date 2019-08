"La différence face à l'Allemagne ? Les Red Lions sont champions du monde !"

Champions du monde en titre, les Red Lions (FIH 2) rêvent d'un doublé en ajoutant le titre européen, remporté à domicile qui plus est, à leur palmarès. Auteurs d’un début d’Euro absolument parfait, l’équipe nationale belge s’est imposée ce jeudi soir en demi-finales de l’épreuve disputée à Anvers (4-2). Les Belges étaient pourtant menés 0-2.

"La grosse différence entre les deux équipes dans ce match, c’est que les Red Lions sont champions du monde. Ils savent ce que sont les grands rendez-vous. Il y avait certes du déchet technique en première mi-temps mais ils sont revenus sur le terrain avec un autre esprit. On était dos au mur, mais on est champions du monde, on devait y aller. Ca a fonctionné. Le stroke annulé de l’Allemagne, vu par Vanasch, et le pc transformé par Boon, ce sont les deux tournants de la partie. Les Allemands allaient peut-être passer à 0-3, c’est finalement 1-2 et ça nous relance dans le match. Concernant Wegnez, il a de la folie, il veut perforer cette défense. Il a pris sa place, on ne peut plus concevoir l’équipe sans lui. Il faut aussi voir l’apport de l’entraineur McLeod. Il laisse une liberté complète aux joueurs", a expliqué Thomas Van Den Balck à notre micro.

Et notre consultant de poursuivre : "La Belgique a été rappelée à l’ordre deux fois, d’abord contre les Anglais et ici contre l’Allemagne. L’Espagne, c’est la complète surprise de ce tournoi. On ne les voyait pas arriver en finale. On a battu cette équipe 5-0 en premier match, mais ce ne sera plus la même. Elle a fait une très belle prestation contre les Pays-Bas en 1/2, il faudra faire très attention aux pc car ils ont marqué trois fois sur cinq tentatives. Ils n’ont plus rien à perdre, ce sera une formation dangereuse."