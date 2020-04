La Coupe du monde de hockey indoor débarquera à Liège : "une chouette nouvelle pour les hockeyeurs en ces temps difficiles"

Cela n'arrive pas tous les jours en ce moment dans le monde sportif, mais un nouvel événement vient d'être ajouté à l'agenda belge l'an prochain ! La Coupe du monde de hockey indoor sera organisée en Belgique, et plus précisément au Country Hall de Liège, du 3 au 7 février 2021.

"On a appris la bonne nouvelle il y a quelques jours mais on a beaucoup hésité quant au moment de la communiquer vu la situation actuelle", explique Justine Mahiat, responsable du hockey Indoor au sein de la fédération belge de hockey. "Mais on s'est finalement dit que cela ferait du bien au monde du hockey. On a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de fierté"

Une fierté légitime. Si le hockey indoor est toujours dans l'ombre de son grand frère de l'outdoor, une coupe du monde reste un grand événement. "On bascule dans une autre dimension. Entre un Euro (NDLR: la Belgique avait organisé l'Euro 2018) et une Coupe du monde, il y a un monde de différence. Il y a plus d'équipes. Il faut avoir deux terrains. Tout est plus grand, même si on ne va évidemment pas comparer cela à une Coupe du monde outdoor" (NDLR: Pour rappel, la Belgique n'a pas obtenu l'organisation de la prochaine Coupe du monde outdoor qui sera finalement organisée en Inde en 2023).

Une organisation et un budget aux alentours de 200 000 euros facilités par le concours de la Province de Liège. "Il y avait la volonté de se rendre dans une région qui n'avait pas encore connu de grand événement en hockey.", explique Justine Mahiat. "Et il y a eu un gros soutien de la Province. Ils nous ont proposé d'utiliser le Country Hall et la salle du centre Adeps juste à coté. Cela correspondait parfaitement au cahier des charges imposé par le FIH, la fédération internationale. Et puis, Liège ne se trouve pas loin de l'Allemagne et des Pays-Bas. On espère donc attirer ce public friand de hockey en salle.".

Autre point positif: la Belgique voit ses équipes Dames et Messieurs qualifiées pour la compétition en tant que pays hôte. Une qualification qu'elles n'avaient pas réussi à obtenir sur le terrain. Reste à voir avec quel groupe la Belgique se présentera, en particulier chez les hommes. En effet, suite au report des Jeux Olympiques, les Red Lions seront en pleine préparation pour Tokyo. Les Red Lions (Tom Boon, Cédric Charlier, Maxime Plennevaux,...) qui apprécient le hockey en salle, seront peut-être contraints de décliner leur sélection pour cette Coupe du monde (Pour rappel, le hockey en salle est pratiqué par les hockeyeurs "extérieurs" durant la trêve hivernale).

"Ce report a évidemment rebattu les cartes", reconnait Justine Mahiat. "Mais leur proposer de jouer une Coupe du Monde, même Indoor, cela peut être excitant. On va en discuter avec Shane McLeod (NDLR: coach des Red Lions Outdoor). Mais lorsque l'on a déposé notre candidature, c'était avec l'idée de construire la meilleure équipe possible."