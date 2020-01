La Belgique entame son Euro de hockey en salle par une défaite 1-12 devant l'Allemagne

La Belgique, vice-championne d'Europe en titre, a entamé par une sévère défaite devant l'Allemagne, 2e nation mondiale, l'Euro de hockey en salle messieurs, vendredi après-midi au Horst-Korber-Sportzentrum de Berlin, en Allemagne. Dans leur première rencontre de la phase de poules (groupe B), les Indoor Red Lions, 7e au classement de la FIH, ont en effet été battus 1-12 (mi-temps: 1-3) par les grands favoris du tournoi, médaillés à 17 reprises en 18 éditions (15 or, 1 argent et 1 bronze).

Dans l'autre rencontre du groupe B, les Pays-Bas (FIH-9), que la Belgiqueaffrontera en soirée (18h45), ont pris la mesure 6-2 de la République tchèque (FIH-3).

Avec Jeremy Gucassoff pour défendre la cage belge, les Indoor Red Lions ont rapidement été menés au score par les triples champions du monde. Sur contre-attaque, Hannes Müller a ouvert la marque dès la 3e minute. Jesper Kamlade (14e, pc) et Raphael Hartkopf (19e) alimentèrent encore le marquoir avant que Tom Degroote ne résorbe quelque peu l'écart en transformant un penalty stroke (ps) juste avant le repos (20e). C'est en deuxième période que les joueurs d'Alexandre De Chaffoy sombrèrent corps et âme. En 2 minutes de temps, Jan Schiffer planta deux buts supplémentaires à Gucassoff (21 et 22e). Il fut suivi par Kamlade (26e), à nouveau Schiffer pour son quadruplé (28e et 30e), Thies Prinz (32e), Paul Doesch (36e), Hartkopf (38e) et Philip Schmid (40e).

Dans le groupe A, la journée a débuté par les victoires de la Pologne (FIH-5) 5-4 contre l'Ukraine (FIH-19) ainsi que des Autrichiens, champions du monde en titre et numéros un mondiaux, 5-3 face à la Russie (FIH-6).