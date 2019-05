L’Herakles bat le Dragons aux shoot-outs et décroche le 3e billet pour l’EHL

Vainqueur 5-3 aux shoot-outs du Dragons lors de la petite finale messieurs des play-offs de l’Audi Hockey League, l’Herakles s’est emparé de la 3e place du championnat de Belgique de hockey et par la même occasion du dernier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League (EHL), dimanche midi dans ses installations de Lierre.

Le club hôte des finales de play-offs s’était incliné 4-5 face au club de Brasschaat samedi lors de la manche initiale, mais a rectifié le tir dimanche au retour, s’imposant par 2 buts à 1 pour se donner le droit de défier les champions sortant aux shoot-outs.

Les Hérakléens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts de Nick Haig sur pc (5e) et de Stephen Jennes (26e). Dans le dernier quart-temps Henri Raes a néanmoins réussi à déjouer la vigilance d’Amaury Timmermans (58e), ramenant les deux équipes à égalité 6-6 au terme des deux manches.

Aux shoot-outs, le Red Lion Nicolas De Kerpel et ses équipiers ont réalisé un sans-faute, inscrivant leurs cinq essais, tandis que Robbert Rubens se heurtait à Timmermans lors de la 3e tentative du Dragons.

C’est la première fois depuis 2010 que le Dragons ne participera pas à la plus prestigieuse compétition européenne des clubs la saison prochaine. Lors des neuf dernières éditions, le club de Brasschaat s’est distingué en décrochant le bronze à trois reprises (2012-2014-2017) et l’argent en 2013.

Le Léopold et le Beerschot, les deux équipes finalistes, sont les deux autres clubs qui défendront les couleurs de la Belgique lors de la prochaine édition de l’EHL. La seconde manche de cette finale entre les Bruxellois et les Ours anversois, qui ont partagé l’enjeu 2-2 au match aller, débutera à 13h30, toujours à Lierre.