L’Euro des Red Lions : un sentiment étrange mais…

Oui, cela fait bizarre. Depuis 2018, une Coupe du Monde et un Euro, les Belges avaient fait main basse sur tous les trophées. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et, surtout, une médaille de bronze reste un très beau résultat et une ligne supplémentaire dans le palmarès de cette équipe.

Un palmarès qu’ils comptent bien garnir de la dernière breloque manquante : l’Or olympique. Les Red Lions l’ont dit et répété : l’Euro était une préparation aux Jeux. Dans les coulisses, on nous explique d’ailleurs que, lors des derniers jours avant cet Euro, les Belges travaillaient encore très dur physiquement en vue d’être prêts pour le rendez-vous nippon.

Une charge physique qui n’aurait sans doute pas été aussi intensive - et aussi proche - si ce championnat européen avait été le seul et unique objectif de la saison.

Et force est de constater que les Red Lions avaient prévu le scénario de cet Euro. Des débuts compliqués avant une montée en puissance pour jouer, à fond, les demis. Et en effet, le jeu proposé lors de la phase de poule fut assez décevant avant de proposer – et de loin – leur meilleure prestation face aux Pays-Bas. Cela s’est ensuite joué sur des détails (qui ont parfois aussi été en faveur des Red Lions lors des trois dernières années) face à des Néerlandais qui, eux, ne pouvaient arriver en rodage à leur Euro. Un championnat d’Europe qu’ils ont fini par remporter.

Mais au-delà de cette finale manquée et de ce titre perdu, après la demi, les Red Lions regrettaient surtout de n’avoir pu affronter l’Allemagne en finale. Pour conserver le titre, bien entendu, mais pour aussi emmagasiner des informations avant les … JO. On y revient une nouvelle fois.

Dernier fait marquant de cet Euro : le retour de la critique. Cela fait trois ans que notre équipe nationale est, à juste titre, louée pour ces incroyables résultats. Mais revers de la médaille (d’or le plus souvent), supporters, observateurs, journalistes n’ont pas été tendres avec les Red Lions. Certains ont eu parfois, à chaud, un peu de mal à l’accepter. Cependant, à froid, tous comprenaient la déception – et surtout les craintes - de ceux qui ont été nourris, si souvent, de leurs exploits.

Une chose est certaine : les Red Lions suivent parfaitement leur programme. Et, si le scénario continue de se confirmer, les belges seront au top de leur forme dans un mois à Tokyo. Bien sûr, ce ne sera pas simple. Bien entendu, les prétendants seront nombreux. Mais, en cas de victoire finale, les Red Lions auront eu raison sur toute la ligne et signeront le plus bel été de leur histoire. C’est tout ce qu’on leur – nous- souhaite !