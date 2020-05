L'Euro avant les JO pour les Red Lions en 2021

L’été 2021 sera particulièrement chaud pour les joueurs de l’équipe nationale belge de hockey. Les Red Lions défendront leur titre européen et partiront à la conquête de l’or olympique en 2 mois à peine. Les fédérations européenne (EHF) et néerlandaise (KNHB) ont annoncé que les championnats d’Europe de hockey messieurs et dames se tiendront du 4 au 13 juin 2021 à Amsterdam. Le tournoi était initialement programmé du 20 au 29 août, mais a été avancé de quelques semaines en raison des Jeux Olympiques, qui, reportés d’un an, se dérouleront désormais du 23 juillet au 8 août 2021.

"Il était clair qu’une fois les Jeux Olympiques reprogrammés, nous devions trouver des dates alternatives pour l’Euro de hockey", a expliqué Marijke Fleuren, présidente de l’EHF. "C’est comme assembler un puzzle délicat, chaque pièce doit s’emboîter, sinon l’image dans son ensemble n’est pas révélée." L’Euro se tiendra donc avant les Jeux de Tokyo. "Comme l’Euro est qualificatif pour la Coupe du monde, nous ne pensons pas que l’organiser après les Jeux olympiques serait sage ou juste pour l’une de nos parties prenantes, en particulier nos athlètes", a précisé Marijke Fleuren.

"Nous sommes pleinement conscients qu’il est tout sauf certain que nous pourrons organiser les championnats d’Europe de hockey en juin 2021 dans des circonstances 'normales'", a ajouté Erik Gerritsen, directeur général de la KNHB. "Personne ne sait quelle sera alors la situation en ce qui concerne le coronavirus. Cependant, c’est une bonne chose pour les équipes participantes qu’une date ait été fixée. Et maintenant que les dates des championnats d’Europe ont été déterminées, nous savons également à quoi ressemble le calendrier international pour 2021, bien que les matchs de la FIH Pro League n’ont pas encore été planifiés."

Les organisateurs ont également confirmé la composition des groupes. Les Red Lions, N.1 mondiaux, champions du monde et tenants du titre après leur succès à Anvers l’été dernier, affronteront dans le groupe A l’Angleterre (FIH-7), l’Espagne (FIH-9), qu’ils avaient battue en finale en 2019, et la Russie (FIH-22).

Dans le tournoi féminin, les Red Panthers, 11e à la FIH et 6e du dernier Euro de Wilrijk, défieront l’Allemagne (FIH-4), l’Angleterre (FIH-5) et l’Italie (FIH-17). L’Euro se jouera au Wagener Stadion d’Amstelveen. Les hockeyeuses belges pourront-elles se concentrer à 100% après avoir loupé de peu la qualification pour les JO de Tokyo.