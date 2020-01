John-John Dohmen: "Les Red Lions s'envolent pour l'Australie le coeur gros"

Ce mercredi, John-John Dohmen et les Red Lions quitteront Zaventem. Direction Sydney. En plein cœur d'un pays dévasté par les incendies. D'un côté, il y a l'enjeu sportif. La préparation de la Pro League et des matches face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde, augmenter la cohésion d'un groupe dans la perspective des Jeux Olympiques. De l'autre côté, il y a la dimension humaine. Et dans le chef de l'ancien capitaine des Red Lions, il prend le dessus. Clairement. "On a bien sûr vu l'actualité, les images tristes. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Notre coach nous a toutefois rassuré sur la qualité de l'air. Sydney ne serait pas trop impacté. Mais c'est surtout difficile de se dire que l'on va jouer trois semaines au hockey à côté d'un tel drame. Humainement et de manière philosophique c'est compliqué. On doit y aller, on y va. Car on doit faire notre boulot. Nous ne sommes pas très enthousiastes. L'équipe se demande aussi comment aider les gens sur place."

Adam Commens, le directeur technique (australien) de la fédération, était sur place il y a peu. Il vous a rassuré?

"Oui oui. Il nous a envoyé des photos. Et au cœur de Sydney, ça a l'air d'aller. Le ciel est bleu...Et les distances sont très grandes en Australie. Sydney n'est pas en danger. Le plus dur, je le répète, c'est d'y aller pour faire du sport au milieu d'un tel drame. On essayera d'être utile."

Des précautions ont-elles été prises par rapport à l'air qui pourrait devenir nocif?

"Non aucune mesure. Je ne sais pas ce qu'il se passerait si les matches devaient être annulés. Quels sont les éventuels plans B. Mais pour l'instant l'air est plutôt bon."

Il n'a jamais été question de ne pas y aller?

"Non même si entre joueurs ont s'est posé beaucoup de questions. Mais le coach et Adam Commens n'ont jamais évoqué cette éventualité."

Le but c'est aussi, on l'imagine et vous l'avez précisé, de vouloir être utile sur place.

"On en parle maintenant. A l'intérieur du groupe. On l'a évoqué par messages quand nous étions en vacances. Maintenant que l'on est tous ensemble, on va essayer malgré l'agenda chargé. En tous cas j'aimerais bien aider."