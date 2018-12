John-John Dohmen forfait pour le reste de la Coupe du monde

John-John Dohmen se retire de l'équipe belge Red Lions pour la Coupe du monde de Hockey 2018, selon l'association royale belge de hockey. Il a dû déclarer forfait en raison d'une bronchite contractée avant son départ pour l'Inde où se tient la compétition. Il sera remplacé par Augustin Meurmans, arrivé à Bhubaneswar vendredi matin.

"C'est avec beaucoup de regret que nous devons annoncer le retrait de John-John Dohmen de l'équipe belge pour le reste de la coupe du monde 2018", a communiqué l'association royale belge de hockey. John-John Dohmen a été élu meilleur joueur mondial en 2016 dans cette discipline et est considéré comme une superstar en Inde.



"On ne pouvait prendre aucun risque avec ce genre de maladie", a estimé le staff médical en accord avec le joueur et les médecins en Belgique.

Le médian belge avait contracté une bronchite durant la phase finale de la préparation en Belgique et son état s'est détérioré en Inde. "La fatigue du voyage, la pollution ambiante sont des facteurs aggravants", a expliqué Mick Beunen, le préparateur physique de l'équipe belge.

"Il n'est plus capable d'atteindre son niveau habituel de performance. C'est vraiment triste pour lui et pour l'équipe. Pour lui parce qu'il s'était vraiment concentré sur ce tournoi. Après les JO de Rio il avait pris une année sabbatique pour terminer ses études et cette Coupe du monde était le grand objectif de son retour. Il voulait remporter ce premier grand titre qui manque aux Lions. Il est une grande perte pour l'équipe aussi parce qu'il était au top dans tous ces derniers tests physiques juste avant sa bronchite. Même mieux qu'avant encore, et ce n'est pas peu dire", a encore précisé Beunen.

Ce forfait s’ajoute à celui de Manu Stockbroekx, blessé et remplacé par Antoine Kina en début de semaine. Les Red Lions ont donc déjà utilisé leur 2 joueurs de réserve avant leur dernier match de poule face à l’Afrique du Sud samedi.