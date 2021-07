JO Tokyo 2020 - La Brabançonne dans les deux langues, cette belle marque de fabrique des Red Lions

Quelques jours après avoir brillamment évincé l'obstacle néerlandais (3-1) nos Red Lions ont remis le couvert cette nuit pour assommer un autre gros morceau de leur poule, l'Allemagne (3-1). Les hockeyeurs belges prouvent par la même occasion qu'ils sont en mission et venus pour faire mieux que leur médaille d'argent de Rio.

Autre point de satisfaction, qui perdure depuis quelques années maintenant, cette Brabançonne chantée à l'unisson dans les deux langues par tous les membres de l'équipe. Parce que si nos footballeurs ont souvent été réticents à pousser la chansonnette pendant l'hymne, les hockeyeurs ont pris l'habitude de mettre le coeur à l'ouvrage avant le match. Les joueurs flamands chantent donc en français et les joueurs francophones en flamand.

Une habitude, qui fait évidemment la fierté de notre consultant et ancien Red Lion, Thomas van den Balck : "C'est quelque chose qu'on avait construit à l'Euro de Manchester en 2007. C'était Xavier Reckinger qui avait fait la composition, le mélange français-néerlandais et depuis on n'a jamais cessé de l'utiliser. C'est quelque chose qui fait la marque de fabrique des Red Lions et qu'on essaie d'inqulquer aux plus jeunes équipes."

Manchester en 2007, un tournoi qui a d'ailleurs servi de déclic aux Red Lions. Alors qu'ils végètent bien loin des places d'honneur dont ils ont pris l'habitude aujourd'hui, ils arrachent, à la surprise générale, une médaille de bronze en battant l'Allemagne au bout du suspense. Ils composent, par la même occasion, leur ticket pour les Jeux Olympiques. Une première depuis 32 ans à l'époque. Et le début d'une épopée fantastique...