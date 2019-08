La Belgique affrontait ce mercredi soir l’Espagne dans le cadre de sa dernière rencontre de la phase de groupes de l’Euro de hockey. Les Red Panthers se sont inclinées face aux Espagnoles (0-1), elles ne sont donc pas qualifiées pour les demi-finales de l’épreuve.

"C'est évidemment la déception qui prime au vu de la partie. Elles n'ont clairement pas livré leur meilleur match. Elles étaient un peu absentes, elles se sont simplement réveillées après le but. Je pense que les Belges ont été touchées par le stress. Elles n'ont, de plus, pas été aidées car l'Espagne est bien rentrée dans son match directement. Les passes étaient hésitantes, on était un peu lente. Je crois que l'Espagne méritait de gagner ce match", a expliqué Anouk Raes à notre micro.

Et notre consultante d’ajouter : "Les Panthers avaient montré de très belles choses durant la Pro League donc c'est un peu dommage. Dans cet Euro, il y a une grosse différence entre la 5e et la 8e place par exemple. Il faut se remobiliser, ce n'est pas évident après une grosse déception. Si on peut arriver 5e, on limite les dégâts par rapport au ranking mondial et par rapport au match de qualification pour les JO, qu'on va plus que probablement disputer à l'extérieur. Il y a beaucoup de pression, mais la Belgique est arrivée à un stade où elle peut battre toutes les autres équipes, même à l’extérieur."