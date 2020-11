Hockey : victoire historique de Namur en Division d'Honneur

Ils l’attendaient depuis 2013 ! 42 matchs plus tard, Namur a signé son tout premier succès, dimanche, au sein de l’élite du hockey belge. Lors de ce week-end de reprise, après un mois d’arrêt lié au Covid-19, les Namurois ont pris trois points précieux à l’Old Club Liège (2-3). Une rencontre qui opposait les deux derniers de la série, tous deux bloqués avec 0 point avant le week-end.

"Il n’y a que le sport qui peut amener ce genre d’émotions, confiait avec enthousiasme Joy Jouret, l’entraîneur des Namurois. La joie est vraiment intense car nous avons travaillé énormément pour récolter ces premiers points. D’ailleurs, au coup de sifflet final, j’ai rarement ressenti une énergie aussi positive."

L’association de deux générations

Pour la première fois cette saison, la coach a sollicité les services de plusieurs anciens cadres de l’équipe première. Ces derniers, actifs cette saison avec la seconde équipe, ont contribué au succès avec les buts d’Alexandre Willemart et de Gilles Jacob. De l’expérience nécessaire pour encadrer la très jeune équipe namuroise, composée notamment de 5 joueurs de 17 ans, fréquemment repris dans le 11 de base. "Notre équipe est de loin la plus jeune en DH. On veut donc faire progresser nos jeunes. Et la différence est souvent flagrante en évoluant dans l’un des meilleurs – si pas le meilleur – championnats du monde. Mais c’est incroyable comme expérience de jouer à un tel niveau."