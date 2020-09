Hockey: Retour des championnats et de nombreuses questions

Si les catégories jeunes et "amateurs" ont déjà repris les week-ends précédents, le top du hockey belge (Division d'Honneur) n' a repris ses droits que ce jeudi soir pour les Dames et ce vendredi soir pour les messieurs. 186 jours sans aucun match officiel. Une éternité. "Je ne me souviens même plus de mon dernier match ", plaisante le Red Lions John-John Dohmen. "J'attends cela avec impatience. Je ne vis que pour la compétition. Les entrainements, je les fais à fond mais dans l'optique d'être bon en match. Cela m'amuse évidemment moins que les vraies rencontres.", explique celui qui a changé de club durant l'intersaison, passant du Waterloo Ducks à l'Orée.

Une préparation particulièrement compliquée à organiser pour les clubs. Avec la crise sanitaire, la date de la reprise à plusieurs fois changé. De quoi faire grincer quelques dents du côté des coachs. "La fédération, en retardant puis en avançant le début du championnat, ne nous a pas aidé", s’agace Xavier De Greve, coach de l'Orée. "Nous avons été pris de court. Nous avons une nouvelle équipe, un nouveau staff, et on a besoin de temps pour que la mayonnaise prenne". Une frustration que partage le coach du Leopold, Robin Geens. "Le constat est clair: il y a encore des mésententes entre la fédération et les clubs. On n'a pas vraiment tenu compte de l'avis des joueurs et des staffs. Tous ces reports de dates devenaient grotesques. Cela a bouleversé les préparations."

Du côté de la fédération, on se défend et on rejette ces accusations. "On essaye toujours de prendre les meilleurs décisions", explique Serge Pilet, secrétaire général de la fédération. "Il ne faut pas oublier que le premier report était dû aux mesures prises dans la province d'Anvers au mois d'aout. Les équipes ne pouvaient plus s'entrainer normalement. Ces mesures se sont ensuite assouplies et nous avons donc décidé d'avancer la reprise afin de s'offrir plus de souplesse dans un calendrier très chargé par les rendez-vous de l'équipe nationale. Il ne faudrait d'ailleurs pas qu'il y ait trop de cas de Covid (NDLR: le protocole prévoit la mise en quarantaine d'une équipe, dans son entièreté et pour deux semaines, dès le premier cas positif.). Nous avons quelques week-ends de libres pour les reports éventuels mais c'est très limité. Notre message est donc clair: amusez-vous mais restez prudent parce que, dans le cas contraire, j'ai bien peur que l'on ne puisse pas aller au bout des championnats."

Un championnat qui sera particulièrement ouvert. Rayon favori : Le Léopold, champion en titre (en 2019), se dit en tout cas près à relever le défi. "Au plus on parle, au plus il faut prouver", rigole Robin Geens. "Oui, on fait partie des équipes qui peuvent revendiquer les lauriers. On a été champion en 2019 et on était en tête avant l'arrêt du championnat en 2020. Fatalement, on doit assumer ce statut. Mais tout peut aller très vite".

Et pour concurrencer le Léo, il y aura sans aucun doute la Gantoise et son équipe très complète. La Waterloo Ducks, le Dragon et le Racing seront comme toujours au rendez-vous. Mais la surprise pourrait venir de l'Orée. Les bruxellois ont réalisé un mercato XXL avec les arrivées, entre autres, des Red Lions Manu Stockbroeckx et John-John Dohmen. "Oui notre mercato est réussi mais on avait pas le choix suite au départ de quelques cadres.", explique "Coche" De Greve. "Je pense que le projet global les a attiré. Ils vont entourer des jeunes très performants. Ils vont aussi apporter une certaine maitrise qui faisait défaut à l'Orée les saisons précédentes."

Au niveau du maintien, la saison s'annonce également ardue. Suite à la décision de ne pas désigner de descendant la saison passée, il y aura quatorze équipes en DH. La volonté est de retrouver douze team en 2021. Il y aura donc trois descendants au mois de mai. L'Old Club et Namur, aux budgets moindres, semblent condamnés. Mais pour la 3ème bascule, tout reste (comme pour le titre) très ouvert.