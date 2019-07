Hockey Pro League : Pas de Final 4 en 2020 et des déplacements réduits de moitié

Après 264 rencontres messieurs et dames à travers le monde, la Pro League, nouvelle compétition mise sur pied entre les mois de janvier et juin par la fédération internationale de hockey (FIH), a donc accouché de ses deux premiers vainqueurs, ce week-end à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le pays hôte de la phase finale s’est logiquement imposé dans la compétition féminine, tandis que l’Australie a battu en finale messieurs la Belgique, la dépossédant de son statut de N.1 mondial.

Pour son CEO, le Français Thierry Weil, la Pro League "doit encore se construire", a-t-il expliqué en conclusion de la compétition au Wagener Stadion d’Amstelveen. "Nous devons encore analyser ce qui fonctionne bien et ce qui ne va pas. Et mes principaux interlocuteurs sont les joueurs et les joueuses. Nous sommes à leur écoute. Ce qui est sûr, c’est qu’ils adorent jouer devant leur public mais aussi parcourir le monde et jouer en déplacement dans des stades bien remplis, mais qu’ils doutent aussi des effets négatifs de ces voyages pour leur santé", a confié l’ancien directeur marketing de la FIFA.

Deux mesures seront prises pour la prochaine campagne qui démarrera en janvier 2020. "La première sera la réduction de moitié des voyages et des coûts qui les accompagnent. Lors de leurs matchs en déplacement, chaque nation disputera deux rencontres de rang, les matchs aller et retour, face au pays qui l’accueille. La saison suivante, le lieu sera inversé", a-t-il précisé. La Belgique se rendrait ainsi en 2020 en Australie avec ses Red Lions et Red Panthers pour y jouer à deux reprises contre les équipes océaniennes, tandis qu’en 2021 ce serait les Kookaburras et Hockeyroos qui rendront visite à la Belgique. "Chaque campagne donnera toutefois lieu à un championnat distinct. L’équilibre de l’avantage de jouer à domicile se faisant sur deux saisons", selon Weil.

Même si le sujet est toujours en discussions, l’absence de Final Four en 2020 est quasi certain. "Avec les JO de Tokyo, qui démarre le 25 juillet, il est impensable d’obliger les joueurs à disputer une finale d’un événement majeur moins de quatre semaines avant le tournoi olympique. Le vainqueur de la deuxième Pro League devrait donc être la première équipe du classement au terme de la phase régulière de la compétition. C’est toute la complexité du calendrier qui nous oblige à prendre cette décision, mais uniquement pour 2020. Le 'Grand Final' retrouverait sa place fin juin dès 2021."

Avec 221.441 spectateurs répertoriés sur l’ensemble de cette première édition avant la phase finale d’Amsterdam pour laquelle quelque 20.000 personnes se sont déplacées, la Pro League n’a pas atteint l’assistance qu’elle espérait. Le million de téléspectateurs ayant regardé en direct les rencontres sur le site de la FIH est également resté en dessous des attentes. "En créant la Pro League, le but était clairement de promotionner le sport et de le rendre plus télévisuel. Nous devrons donc également analyser ce qui s’est passé, ensemble avec les associations et les opérateurs. La Pro League se cherche encore, nous devons continuer à la bâtir. Mon meilleur moment de cette première campagne fut le démarrage le 19 janvier à Valence. Il y avait beaucoup d’interrogations et d’inconnues par rapport à ce nouveau format, mais ce jour-là elle était lancée. On ne pouvait plus faire marche arrière", a conclu Weil.