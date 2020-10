Hockey : Partage sans bonus des Red Panthers face à la Grande-Bretagne

Pour son premier match de l'année et de la Hockey Pro League sur le sol belge, l'équipe nationale dames de hockey, 12e mondiale, a partagé l'enjeu 1-1 (mi-temps: 1-1) avec la Grande-Bretagne (FIH-5), dans son 7e match de la compétition, samedi après-midi, à Uccle. Disputée à huis clos en raison de la crise sanitaire, la rencontre est restée équilibrée jusqu'au bout mais n'a pas permis aux Red Panthers d'empocher le point de bonus durant la séance des shoot-outs, s'y inclinant 1-3.

La Belgique a bien résisté face aux championnes olympiques en titre durant toute la partie. Menées dans le 1er quart-temps après un but d'ouverture des Britanniques via Sarah Jones (11e), les Panthers ont réagi juste avant le repos sur une belle percée en solitaire d'Alix Gerniers. L'action de la Gantoise permit à la Belgique, après le recours à la vidéo, d'obtenir un stroke que Tiphaine Duquesne se chargea de transformer (1-1, 30e). Malgré plusieurs occasions de part et d'autres (et 4 penalty corners belges) le score n'évolua plus en 2e mi-temps.

Au classement, la Belgique passe à la 6e place avec 7 points. Elle rencontrera la Grande-Bretagne une seconde fois dimanche après-midi (14h00), avant d'affronter les N.1 mondiales néerlandaises mercredi (15h30). Les Britanniques grimpent elles à la 5e place avec 8 points dans le tournoi, désormais dominé par les Pays-Bas (20 pts/7 matchs) devant l'Argentine (17 pts/8 matchs) et la Nouvelle-Zélande (14 pts/8 matchs).