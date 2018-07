Hockey: Niels Thijssens dévoile les 18 Red Panthers pour la Coupe du Monde à Londres

Niels Thijssen, sélectionneur des Red Panthers, a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde de hockey féminin (21 juillet-5 août) disputée à Londres. Dix-sept des dix-huit joueuses du groupe étaient déjà présentes à l'Euro 2017 d'Amsterdam, là où les Panthers avaient décroché la médaille d'argent.

Pour Niels Thijssen et les siennes, l'objectif est clair: sortir des poules et grimper au classement mondial. Pour ce faire, la Belgique (FIH 13) devra au moins terminer troisième de son groupe, composé de la Nouvelle-Zélande (FIH 4), l'Australie (FIH 5) et la Japon (FIH 12).

Les premiers de poules sont assurés de disputer les quarts alors que deuxièmes et troisièmes se disputeront les quatre autres places en barrages.

"Nos dix derniers mois ont été très positifs, autant sur le plan tactique, physique que technique", s'est réjoui le coach néerlandais des Panthers, qui n'a finalement pas retenu Emilie Sinia pour le Mondial. "Elle a donné naissance à un garçon en décembre 2017 et est très bien revenue. Il lui a manqué un tout petit peu de temps pour intégrer la sélection", a expliqué Thijssen. Toutefois, Sinia et Mathilde Raymaekers sont réservistes. Emma Puvrez, écartée avant l'Euro 2017 pour disputer celui des moins de 21 ans, est la seule nouveauté par rapport à la sélection qui avait décroché l'argent à Amsterdam.

Avant de prendre la direction de la capitale anglaise, les Panthers disputeront encore trois matchs de préparation dans les installations du Parc HC à Auderghem. Elles défieront deux fois le Japon, leur futur adversaire, les 11 et 14 juillet (17h), ainsi que la Chine (FIH 8), le 12 juillet (17h).

La sélection pour la Coupe du monde:

Aisling D'Hooghe (GK), Elena Sotgiu (GK), Stéphanie Vanden Borre, Aline Fobe, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Louise Cavenaile, Barbara Nelen, Pauline Leclef, Judith Vandermeiren, Anouk Raes (cap.), Alix Gerniers, Jill Boon, Sophie Limauge, Joanne Peeters, Anne-Sophie Weyns, Louise Versavel, Michelle Struijk.

Réservistes: Emilie Sinia et Mathilde Raymaekers