Hockey : Les Red Lions balayent la France en amical (5-0)

Les Red Lions, l’équipe nationale masculine de hockey, se sont imposés 5-0 (mi-temps : 3-0) face à la France en match amical contre la 12e nation mondiale, jeudi, sur le terrain de la Wilrijkseplein, à Anvers. Simon Gougnard, Cédric Charlier (2x), Alexander Hendrickx et Sébastien Dockier ont inscrit les buts de la rencontre disputée à huis clos.

Sans les joueurs du Léopold (Tom Boon, Max Plennevaux et Nicolas Poncelet) qui jouent samedi à Amsterdam leur demi-finale d’Euro Hockey League (EHL), les champions du monde et d’Europe ont rapidement trouvé l’ouverture dès le 1er quart-temps sur une reprise de Simon Gougnard (6e). Cédric Charlier, grâce à une déviation sur un centre de Florent Van Aubel (21e), et Alexander Hendrickx, sur penalty corner (pc/23e), ont accentué l’avance des joueurs de Shane McLeod avant la pause. En seconde période, Sébastien Dockier (43e) et Charlier pour son doublé (52e), tous deux sur un centre, ont donné au score une allure de forfait.

Les Belges, N.1 mondiaux et leaders de la Hockey Pro League, préparent les deux grands objectifs de leur saison : les championnats d’Europe d’Amsterdam (4-13 juin) et les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-7 août).