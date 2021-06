Hockey : Les Panthers égalisent à la dernière minute face à l’Angleterre et filent en demi-finale

Les Panthers ont eu chaud mais égalisent dans les derniers instants grâce à Vanden Borre (1-1) face à l’Angleterre et obtiennent leur ticket pour les demi-finales.

Les Red Panthers trônent en tête de leur groupe et n’ont besoin que d’un point pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro. Face à elles, des Anglaises battues par l’Allemagne lors de leur deuxième match mais qui peuvent encore espérer se qualifier. Un match piège donc.

Le premier quart-temps fait figure de moment d’observation. Les deux équipes ne se livrent pas vraiment même si c’est la Belgique qui obtient la seule petite occasion. Ambre Ballenghien reçoit la balle sur le côté droit mais son tir est trop croisé et passe à côté.

Après trois minutes dans le deuxième quart-temps, les Panthers obtiennent un penalty corner mais les Anglaises font appel à la vidéo et la décision est finalement annulée. Michelle Struijk écope d’une carte verte et les Belges sont réduites à 10 pendant deux minutes mais résistent bien.

Les Anglaises jouent plus haut au retour des vestiaires et obtiennent rapidement un penalty corner. Mais les Panthers font appel à la vidéo et comme dans le deuxième quart-temps pour les Belges, le penalty corner des Anglaises est annulé.

Abigail Raye file seule vers le but anglais et tente de la jouer en mode shootout mais s’emmêle les pinceaux dos à la gardienne. Les Panthers viennent de manquer une belle occasion d’ouvrir la marque.

Dans le quatrième quart-temps, les Anglaises héritent du premier penalty corner de la rencontre. Les Panthers défendent bien et stoppent l’envoi. A cinq minutes de la fin, l’entraîneur anglais décide de jouer sans gardienne.

A moins de trois minutes de la fin, les Anglaises obtiennent un nouveau penalty corner. Malheureusement pour les Panthers, elles sont cette fois plus adroites et ouvrent la marque.

Une minute plus tard, les Panthers qui lancent leurs dernières forces dans la bataille et obtiennent un penalty corner. La défense sort très vite et contre la frappe mais du pied. Nouveau penalty corner pour les Panthers qui égalisent cette fois par Vanden Borre en glissant la balle sous la gardienne.

Les Belges ont eu chaud mais se qualifient pour les demi-finales grâce à ce partage.