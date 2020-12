Hockey : Goal de l'année pour la Red Panthers Ambre Ballenghien

Belle récompense pour Ambre Ballenghien. L'attaquante des Red Panthers a décroché le titre de but de l'année, titre décerné par la fédération internationale de hockey (FIH) via le vote des fans. Une récompense obtenue suite à son goal marqué face à la Nouvelle-Zélande le 1er février dernier dans le cadre de la Pro-League.

"Je suis vraiment étonnée", explique la joueuse sur le site de la FIH. "Je ne m'y attendais vraiment pas car il y avait beaucoup de buts incroyables en compétition".

Au moment de revenir sur sa réalisation, elle se montre néanmoins très humble en décrivant ce but marqué dans une angle très fermé. " En tant qu'attaquante, vous essayez de saisir toutes les opportunités pour tirer au but. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye et qu'on verrait bien après. C'était un peu chanceux mais je suis heureuse de l'avoir marqué", plaisante la joueuse qui reçoit un magnifique cadeau à quelques jours de son anniversaire (20 ans, le 13 décembre prochain).

Une bonne nouvelle pour la Red Panthers et son équipe qui connaissent beaucoup de hauts et de bas ces dernières années et qui ont vu, il y a peu, leur coach quitter le navire à six mois de l'Euro.

Du 14 au 21 décembre prochain nos Red Panthers prendront le chemin de l’Espagne. Elle poseront leurs valises à Valence, afin d’y entamer leur préparation pour 2021 en rencontrant à trois reprises l'équipe nationale. Rappelons qu’elles défendront leur titre de vice-championnes d’Europe au mois de juin à Amsterdam.

Ce stage espagnol sera aussi l’occasion pour Raoul Ehren, le nouveau coach national, de mettre en place sa vision du jeu et ses schémas tactiques.