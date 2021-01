Fin du suspense : Pas de reprise en hockey chez les jeunes francophones

Dans le monde du hockey, on y croyait dur comme fer et pourtant on a dû se résoudre à abdiquer. Alors que les jeunes hockeyeurs francophones (jusqu'aux U12) auraient normalement dû reprendre la compétition ce weekend, les nouvelles mesures gouvernementales ont tué dans l'œuf toute velléité de reprise. Pas de fête donc chez les jeunes hockeyeurs qui restent, pour l'instant, à l'arrêt.

On notera cependant, et la nuance est importante, qu'il ne s'agit pas d'une saison blanche mais d'une reprise postposée (la saison est arrêtée depuis la fin octobre).

A noter que cette décision avait déjà été prise coté néerlandophone mais pas suite aux mesures. De nombreuses communes avaient, en amont, signalé qu'elles n'autoriseraient pas l'organisation de rencontres.