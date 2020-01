Fait rare : une femme entraine une équipe masculine de hockey

En ce 24 janvier, c’est la journée internationale du sport féminin, qui a toujours bien besoin de soutien. Les disciplines féminines sont en effet toujours moins médiatisées, souvent moins rémunérées aussi. Et le déséquilibre se ressent également dans l’encadrement. Par exemple, au sein des coaches de l’élite, il y a (aujourd’hui encore) 5 fois moins de femmes que d’hommes. Et pourtant, dans ce contexte, nous avons rencontré une sportive qui casse les codes. A Namur, c’est une coach qui entraîne les hommes. Son nom : Joy Jouret.

Ancienne championne de Belgique et internationale de hockey, Joy Jouret a reçu les clés de l'équipe masculine de Namur, après une courte entrevue avec les dirigeants. Elle a simplement suivi sa devise : 'Osez'.

Et elle a osé relever ce défi, cassé les codes. Elle a rapidement été adoptée par tous les joueurs qui ont à peine testé ses compétences. "Je pense qu’il faut de la complicité avec ses joueurs. Oui, il y a eu des tests, mais ça a toujours été très positifs", explique l’entraineuse. "Quand on nous a annoncé la nouvelle, on était un peu surpris", "Avec tous les préjugés qu’on pouvait avoir dans le passé, ça bouscule complètement", expliquent les joueurs.

Les résultats ne se font pas attendre. L'équipe remonte en une saison de division 1 en division d'honneur. La nouvelle coach a su se faire entendre par ses joueurs, créer un esprit de groupe même si elle n'hésite pas à élever la voix quand il le faut.

Méticuleuse, précise, organisée Joy ne laisse passer aucun détail et parle énormément avec ses joueurs mais jamais dans les vestiaires. "C’est très simple. Je quitte le vestiaire après le briefing, je les laisse entre eux. Il y a donc une stricte séparation : chacun reste de son côté", sourit-elle. Et pour fêter les fameuses troisièmes mi-temps, on peut compter sur elle.