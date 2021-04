Euro Hockey League : Victoire en petite finale synonyme de podium européen pour le Léopold

Le Royal Léopold Club a battu les Allemands du HTC Uhlenhosrt Mülheim dans le match pour la 3e place du Final Four de l'Euro Hockey League messieurs. Dimanche au stade Wagener d'Amsterdam, aux Pays-Bas, les Bruxellois se sont imposés 4-2 et terminent sur le podium de la principale compétition continentale de clubs en hockey

Les Allemands ont pourtant ouvert le score dès la moitié du premier quart-temps grâce à Frederik Nystroem, présent au rebond d'un penalty corner (1-0, 8e). Ce même Nystroem a doublé l'avance des siens, cette fois sur un goal de plein jeu (2-0, 23e).

Réduit temporairement à dix en raison d'une carte verte, Mulheim a vu les Ucclois revenir au score en l'espace de cinq minutes. Frustré par un arrêt miracle du défenseur et capitaine allemand Tobias Matania sur un pc, Max Muschs a inscrit un doublé sur penalty corner (2-1, 23e et 2-2, 27e).

Sous le regard attentif de Tom Boon, en tribunes après le réveil de sa blessure musculaire samedi en demi-finale, les deux équipes n'ont pas trouvé le chemin des buts dans le 3e quart-temps malgré une grosse occasion du Léo dans les dernières secondes.

L'équipe de Robin Geens a fait la différence dans le dernier quart d'heure, confirmant son efficacité du jour sur pc, ce qui lui avait fait défaut la veille. Les Allemands, à dix après la carte jaune de Niklas Bosserhoff (51e), ont encaissé deux goals en trois minutes. Dimitri Cuvelier a donné l'avance aux siens sur une phase de penalty corner (2-3, 51e) alors que Max Muschs a ajouté, sur pc, un 3e but à sa feuille de match (2-4, 53e)

Le RLC est devenu le troisième club belge à terminer sur le podium de l'EHL après le Watducks, vainqueur en 2019 et le Dragons, qui compte quatre podiums à son actif. Le club anversois a terminé 2e en 2013 et 3e en 2017, 2014 et 2012.

Samedi, le Léo a été battu aux shoot-out (1-1, 4-5 s.o.) par les Néerlandais du HC Bloemendaal. De son côté, le HTC Uhlenhosrt Mülhem s'était incliné 3-2 devant les Espagnols de l'Atletic Terrassa HC dans la seconde demi-finale.

Lundi sur le coup de 13h30, la finale opposera l'Atletic Terrassa HC au HC Bloemendaal, club du Red Lion Arthur Van Doren. Le vainqueur succèdera au Watducks, lauréat en 2019.

Champion de Belgique en 2019, le Royal Léopold avait rejoint le top 8 de l'Euro Hockey League avant que le tournoi ne soit annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Le club bruxellois a disputé à trois reprises l'Europa Cup, en 2003, 2005 et 2006, prenant à chaque fois la 5e place.

Chez les dames, les Néerlandaises du AH Amsterdam se sont imposées 4-2 contre les Allemandes d'Alster afin de prendre la 3e place. Lundi (16h), la finale opposera les Espagnoles du Club Campo Madrid aux Néerlandaises du HC 's-Hertogenbosch.