Euro de Hockey : Les Red Panthers écrasent l’Italie et rêvent plus que jamais de demi-finale

Allemagne - Belgique : 1-1 - Red Panthers - Euro 2021 - 06/06/2021 Les Red Panthers ont bien commencé leur Euro de hockey et tenant tête à l’Allemagne. La 4e nation mondiale n’a pas réussi à battre la Belgique. Pourtant les Allemandes avaient ouvert le score, mais Ambre Ballenghien permet aux Panthers de prendre un point. Il n’y a pas de round d’observation dans ce début de rencontre. Les deux équipes décident de presser fort. Et au petit jeu des occasions, c’est la Belgique via Justine Rasir qui frappe la première. Il y a du rythme et le premier quart-temps se termine sur un 0-0. Le second quart-temps recommence comme le premier. Les Panthers cherchent les fautes et se procurent quelques possibilités. Mais les Allemandes défendent bien. Il faudrait pourtant concrétiser ces petites occasions. Car en face, l’Allemagne obtient le premier penalty corner du match, mais sans rien donner. Le score à la mi-temps est toujours de 0-0 et la Belgique est plutôt bien dans la rencontre. En début de 3e quart, l’Allemagne décide de pousser. Les Allemandes obtiennent 3 pc dans ces 15 minutes sans toutefois trouver le chemin du but. Les Panthers subissent, mais heureusement, nos derniers remparts tiennent bon, notamment sur ce tir de Stapenhorst. Il reste 15 minutes à tenir pour nos Red Panthers et tenter d’arracher un partage. La Belgique est mieux dans cette fin de match, mais à 7 minutes de la fin, Elodie Picard doit concéder un premier but sur un contre allemand. Mais il était dit que la Belgique ne lâcherait rien. À moins de 5 minutes, Ambre Ballenghien ramène les deux équipes à égalité. La Belgique entame ce tournoi de la meilleure des manières via cette belle performance. Dans l'autre match de poule, l'Angleterre s'est imposé face à l'Italie. Une Italie qui sera le prochain adversaire de nos Red Panthers. Pour rappel, les Red Panthers n’ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront cet été