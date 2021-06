Euro de Hockey : les Red Panthers s’inclinent avec les honneurs contre les Pays-Bas en demi-finale (3-1)

Opposées aux doubles tenantes du titre et grandissimes favorites néerlandaises en demi-finale de l’Euro, les Red Panthers se sont inclinées d’une courte tête au terme d’une rencontre globalement très bonne (3-1)

En tout début de match, ce sont même les Belges qui se sont surprises à dicter le rythme face à des Bataves inhabituellement repliées. Mais l’expérience et le cynisme des favorites ont finalement (trop) vite fait la différence. Sur leur première incartade, les Néerlandaises ont machinalement ouvert la marque grâce à l’inévitable Frédérique Matla (1-0, 7e but de la compétition).

Par la suite, les Panthers ont essayé à plusieurs reprises de mettre le nez à la fenêtre en première mi-temps, sans succès. Et comme lors du premier quart, les Néerlandaises, elles, ont fait preuve d’une redoutable efficacité sanctionnant la perte de balle coupable d’Hélène Brasseur grâce à Caia Van Maasakker (2-0). La suite du second quart-temps ne sera finalement qu’une simple formalité pour les Néerlandaises, vraies routinières à ce stade de la compétition et donc assez sereines pour colmater les velléités belges. 2-0 à la mi-temps.

Toujours aussi volontaires, les Red Panthers sont revenues sur la pelouse avec les mêmes intentions qu’en 1e mi-temps : celles de tenir tête aux Néerlandaises et d’éventuellement s’ériger comme vrai poil à gratter. Sentiment confirmé dès l’entame du 3e quart-temps avec ce stroke concrétisé par Stephanie Van den Borre pour permettre aux Belges de réduire la marque (2-1!)

Malheureusement, alors qu’on pensait que les Panthers pouvaient parvenir à surfer sur ce matelas de confiance, les Néerlandaises ont remis les points sur les I à l’aube des 10 dernières minutes grâce au 2e but du match de Van Maasakker.

3-1, score final, les Belges s’inclinent face aux tenantes du titre mais peuvent être fières de leur prestation. Elles affronteront les perdantes entre l’Allemagne et l’Espagne pour la médaille de bronze.