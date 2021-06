Euro de hockey : les Red Panthers peuvent-elles créer l’exploit face aux Néerlandaises ? (LIVE vidéo 16H)

Les Red Panthers, qualifiées pour les demi-finales de l’Euro 2021 après avoir égalisé dans les derniers instants face à l’Angleterre (1-1), rencontrent ce vendredi après-midi les Néerlandaises, grandes favorites pour le titre. Ce match est à suivre en direct vidéo dès 16h.

En se qualifiant pour les demi-finales de l’Euro de hockey, les joueuses de Raoul Ehren ont déjà rempli leur mission. Avec l’Allemagne (4ème mondiale) et l’Angleterre (5ème) dans sa poule, la Belgique n’était pas attendue à ce stade du tournoi et pourtant, la fraîcheur et la jeunesse de ce nouveau groupe ont fait la différence. "Que ce soit contre l’Allemagne, l’Italie ou aujourd’hui contre l’Angleterre, les filles ont montré qu’elles pouvaient rivaliser avec le top mondial. Fini de parler du passé, elles ne pensent qu’à travailler et aller de l’avant. Je pense d’ailleurs qu’elles travaillent autant, si pas plus que les meilleures nations", a déclaré le coach Ehren après le match nul arraché face aux Anglaises.

Affronter les N.1 mondiales néerlandaises, c’est une autre paire de manches. En phase de poules, les Oranje ont écrasé tous leurs adversaires : 4-0 contre l’Irlande, 7-1 contre l’Espagne et une victoire… 10-0 face à l’Ecosse pour conclure. Pas de doute, les Néerlandaises sont prêtes et n’ont qu’un objectif en tête, remporter un troisième sacre européen consécutif.

Il y a 5 ans, lors de l’Euro 2017, les Oranje s’étaient imposés devant les… Panthers dans ce même stade amstellodamois. La Belgique avait alors décroché sa première médaille d’argent.