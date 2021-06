Euro de Hockey : les Red Panthers ont besoin d'un point contre l'Angleterre pour jouer les demi-finales (LIVE vidéo 16h55)

Les Red Panthers occupent la tête de leur groupe, après leur beau début de tournoi (partage 1-1 contre l'Allemagne et victoire 4-0 contre l'Italie). Il ne leur manque plus qu'un point pour accéder au dernier carré de cet Euro. Mais il faudra batailler contre des Anglaises qui, bien que battues par l'Allemagne lors de leur deuxième match, visent elles aussi les demi-finales.

Les Red Panthers (FIH 11) ont en tout cas leur destin dans leur stick et espèrent bien continuer sur leur lancée des deux premiers matches. Les belles initiatives et la force mentale observées face aux Allemandes et aux Italiennes devront servir de base pour sortir une performance contre la cinquième nation mondiale. Et même si un point suffirait au bonheur des Belges, leur coach Raoul Ehren a été clair : "Nous voudrons gagner contre l'Angleterre, ce sera une belle rencontre, je pense".

Rendez-vous dès 16h55 pour suivre cette rencontre décisive en direct vidéo !