Euro de Hockey : Les Red Panthers battent l’Espagne et s’offrent le bronze (3-1)

Les Red Panthers se sont imposées 3-1 face à l’Espagne en petite finale et repartent donc avec le bronze de cet Euro. Après avoir ouvert le score par Nelen, la Belgique a doublé la mise par Raye. Les Espagnoles reviendront dans le match avec un but de Jimenez mais Ballenghien fera rapidement 3-1 pour écarter tous les doutes.

Les Panthers affrontent l’Espagne dans cette petite finale de l’Euro de hockey après avoir été battues en demi-finale par les Pays-Bas.

Et la Belgique entre bien dans cette rencontre pour le bronze. Bien en place, elle ne concède pas d’occasion et tente de percer la défense espagnole.

Sur la dernière action de ce premier quart-temps, la Belgique obtient un penalty corner mais Vanden Borre voit son tir dévié par la défense espagnole.

Nouvelle belle occasion pour la Belgique, Ambre Ballenghien est trouvée en hauteur dans le cercle. Elle contrôle bien et frappe à la retourne mais la gardienne espagnole est à la bonne place pour stopper la balle.

Une minute plus tard, De Mot se crée une autre énorme occasion et après avoir éliminé la gardienne tire dans le but vide mais une défenseure espagnole empêcher miraculeusement la balle de rentrer.

Les Panthers ne baissent pas les bras et concrétisent enfin cette domination dans le deuxième quart-temps. Nelen longe la ligne de but et surprend la gardienne. Plutôt que de faire une passe en retrait, elle tire au premier poteau et trompe la gardienne.

Après ce but les Espagnoles accélèrent et tentent de revenir dans la rencontre. Elles obtiennent d’ailleurs un penalty corner que Picard repousse bien.

Dès le retour des vestiaires les Panthers se créent une belle occasion mais Englebert voit son tir arrêté par la gardienne espagnole.

Sur un centre de la gauche, la défenseure espagnole ou Raye, les images ne sont pas claires, dévie en l’air la balle au premier poteau dans une position très difficile et la balle touche le poteau avant de rentrer dans le but, 2-0.

Les Espagnoles obtiennent un penalty corner mais Sotgiu réalise un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, elles obtiennent un nouveau penalty corner mais celui-ci est à nouveau bien défendu par les Panthers.

A l’entame du quatrième quart-temps les Espagnoles reprennent espoir grâce à Jimenez qui réduit l’écart.

Mais les Panthers ne douteront pas longtemps. Raye donne en retrait à Ballenghien qui inscrit son quatrième but du tournoi d’un joli tir.

La Belgique passe tout proche d’un quatrième but mais Vandermeiren tire au-dessus. Juste après Raye est seule face à la gardienne mais ne parvient pas à remporter son face-à-face.

Les Panthers obtiennent ensuite un penalty corner mais la balle est mal bloquée et la Belgique perd la possession.

L’Espagne obtient un penalty corner à trois minutes de la fin mais la Belgique repousse la tentative. Un nouveau penalty corner est accordé aux Espagnoles. Et cette fois, les Espagnoles tentent une combinaison mais Picard est bien placée et arrête la tentative espagnole.