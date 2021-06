Euro de Hockey : Les Red Lions doivent gagner et marquer le plus possible contre les Russes (LIVE vidéo 12h20)

Angleterre - Belgique : 2-1 - Red Lions - Euro 2021 - 06/06/2021 Des Red Lions très (trop) rapidement mis sous pression par une équipe anglaise bien incisive. Friables défensivement, les Belges ont même encaissé le premier but de la partie, des oeuvres de Zachary Wallace après quelques minutes à peine. Dos au mur et menés, les hommes de Shane McLoed ont réagi, s’octroyant d’abord plusieurs pénalty-corners avant de finalement égaliser grâce à un stroke de Tom Boon. Par la suite, les Belges ont tenté de remettre le nez à la fenêtre, se heurtant plusieurs fois à une défense anglaise bien repliée. Des Anglais qui, eux, ont failli profiter des largesses défensives belges pour planter un 2e but. En deuxième période, l'Angleterre prend l'avantage via une montée en ligne de Wallace et un centre en retrait sur Ansell qui trompe Vanasch. C'est 2-1 et c'est le score final.