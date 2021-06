Euro de Hockey : Les Red Lions démarrent par un succès contre l’Espagne

Belgique - Espagne : 4-2 - Euro 2021 - 05/06/2021 Les Red Lions ont entamé la défense de leur titre par une victoire contre l’Espagne à l’Euro de hockey à Amsterdam (4-2). Les Belges, cueillis à froid, ont rectifié le tir grâce à Alexander Hendrickx, Tom Boon, auteur d’un doublé, et Cédric Charlier. Les Red Lions ont été surpris rapidement par une belle action espagnole, joliment conclue par Jose Basterra (7e). Ce but et l’occasion de Xavi Lleonart (8e) ont eu le mérite de réveiller les hommes de Shane McLeod. Un peu plus concentrés, ils sont repris le contrôle du match. Sur le 3e p.c. belge, Alexander Hendrickx a fait parler la puissance de son sleep pour égaliser (10e). Sébastien Dockier a frappé le poteau (19e) mais la Belgique est toujours accrochée à la pause. Tom Boon, très attentif après un nouveau p.c. repoussé par Quico Flores, a changé cette situation (33e). Cédric Charlier a soulagé les Lions de très belle manière à la fin du 3e quart-temps. Il a fixé la défense avant de décocher un tir croisé imparable (45e). Tout est plus simple et Tom Boon corse l’addition sur un nouveau p.c (50e). Xavi Lleonart a donné au score son allure définitive sur un stroke (54e).