Mission accomplie : la Belgique a battu la Russie sur un score suffisant pour s'assurer la participation aux demi-finales de cet Euro. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que les Red Lions n'ont pas traîné : les champions du monde menaient déjà 1-0 (but de Florent Van Aubel) après une minute face au petit poucet de ce groupe. Et en achevant le premier quart temps sur un score de 4-0, le contrat prioritaire (s'offrir 4 buts d'écart pour ne pas devoir tenir compte de l'autre match du groupe, entre l'Angleterre et l'Espagne) était déjà rempli.

Après deux premières rencontres moins convaincantes (victoire 4-2 contre l'Espagne et défaite 1-2 contre l'Angleterre), les Belges ont semblé trouver la bonne carburation, celle nécessaire en tout cas à s'offrir une place dans le dernier carré de cet Euro. Les Red Lions ont continué à appuyer sur le champignon dans le deuxième quart-temps et le petit but adverse, encaissé sur penalty-corner par Loïc Van Doren (aligné à la place de Vincent Vanasch dans ce match) n'est pas venu ternir la bonne ambiance ni éteindre les sourires retrouvés dans les rangs belges (6-1 à la mi-temps).

Deuxième mi-temps un peu moins riche en buts

Le jeu belge a perdu en intensité en deuxième mi-temps et malgré un nouveau penalty-corner converti (cette fois par Tom Boon, Alexander Hendrickx en ayant marqué deux en première période), la Belgique a de nouveau encaissé un but en fin de période sur une des rares occasions russes (7-2 après 45 minutes de jeu). Pas de quoi paniquer néanmoins...

Les Belges ont géré le dernier quart temps, malgré quelques petites imprécisions. Les guêtres et les gants du gardien russe ont chauffé et il a finalement dû s'incliner sur un nouveau pc d'Alexander Hendrickx et sur un tir puissant de Thomas Briels. Le premier but du capitaine belge dans le tournoi a ainsi scellé le score de ce match assurant la qualification belge pour les demi-finales.

Les Red Lions attendent désormais de connaître leur adversaire. Ce sera l'Allemagne ou les Pays-Bas, en fonction des autres résultats de la journée.

A noter que cette qualification pour les demi-finales assure aussi aux Red Lions leur participation à la prochaine Coupe du Monde (en Inde en 2023).

Les buts :

1-0 Van Aubel

2-0 Heindrickx (pc)

3-0 De Kerpel

4-0 Hendrickx (pc)

5-0 Kina

5-1 Nadyrshin

6-1 Van Aubel

7-1 Boon (pc)

7-2 Kurayev

8-2 Heindrickx (pc)

9-2 Briels