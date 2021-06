Euro de hockey : les Pays-Bas et l’Allemagne ne ratent pas leur entrée en matière à Amstelveen

L’équipe messieurs des Pays-Bas, N.3 mondiale, s’est imposée 3-0 face à la France (FIH-12), vendredi soir lors de la soirée d’ouverture des championnats d’Europe de Hockey, au Wagener Stadium d’Amstelveen, dans la banlieue d’Amsterdam. Dans le même groupe B, l’Allemagne (FIH-5) a pris la mesure 8-1 des promus du Pays de Galles (FIH-18). Les Red Lions, N.1 mondiaux, font leur entrée dans le tournoi samedi contre l’Espagne (FIH-9).

Dans ce match face à la France, les vice-champions du monde bataves n’ont pas eu la partie facile en début de rencontre. Les Néerlandais ont néanmoins trouvé les failles pour mener 2-0 à la mi-temps, après des buts inscrits par le spécialiste des penalty-corners Jip Janssen (21e pc) et sur une déviation de Thierry Brinkman (30e). Jeroen Hertzberger a profité d’une erreur défensive pour accentuer le score en seconde période (38e).

Cités comme favoris au même titre que les Red Lions, tenants du titre, les Néerlandais sont versés dans la poule B de cet Euro amstellodamois avec l’Allemagne, qui elle non plus n’a pas manqué son entrée en matière plus tôt dans la soirée en balayant le Pays de Galles par 8-1. La Belgique débutera son tournoi samedi (13h15) dans le groupe A contre l’Espagne, qu’elle avait battue 5-0 en finale du dernier Euro d’Anvers en 2019.

Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour le dernier carré, les autres disputeront des matches de classement.