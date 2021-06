Euro de hockey : la Belgique s’impose face à l’Angleterre et décroche la médaille de bronze

Les Red Lions ont décroché la médaille de bronze lors des Championnats d’Europe grâce à leur victoire face à l’Angleterre (3-2). Notre équipe nationale prend donc sa revanche après sa défaite en phase de groupe et rapporte une nouvelle médaille internationale au pays.

Dans un début de rencontre très compliqué, les Red Lions auraient pu rapidement être menés au score si Chris Griffiths avait été plus précis dans la zone de finition. Après huit minutes, Antoine Kina perd la balle dans une zone dangereuse et offre une superbe opportunité à Phili Roper qui doit s’incliner sur une très belle intervention du pied de Vincent Vanasch (8').

Petit à petit, notre équipe nationale rentre dans la partie comme le montre une belle tentative de Tom Boon, bien contrée par Ollie Payne (12'). Le regain de forme belge est récompensé par un penalty stroke obtenu par Sébastien Dockier (12'). Tom Boon prend ses responsabilités et place les Red Lions aux commandes en trompant le gardien anglais à contre-pied. La Belgique mène après le premier quart-temps.

Après la petite interruption, les Red Lions sont proches de doubler la mise. La passe tendue de Florent Van Aubel trouve Sébastien Dockier mais celui-ci ne parvient pas à cadrer (23'). Trois minutes plus tard, Tom Boon se retrouve dans le cercle de tir mais doit s’incliner sur une parade fantastique d’Ollie Payne. Le score ne bouge pas avant la mi-temps.

Dès la reprise, l’Angleterre repart à l’avant et profite d’un penalty-corner pour égaliser grâce à James Ward (32'). La rencontre est très équilibrée, les deux équipes sont proches du deuxième but. Et c’est la Belgique qui va y parvenir grâce à Thomas Briels qui dévie le tir de Florent Van Aubel dans les cages anglaises (41'). La Belgique est donc toujours devant après trois quart-temps.

À huit minutes de la fin, Tom Boon pense offrir la victoire aux Belges sur un penalty-corner entre les jambes de Payne. Malgré les deux buts de retard, l’Angleterre ne se démonte pas et continue d’y croire. Seulement une minute après le but de Boon, James Ward réalise également un doublé, toujours sur un penalty-corner. Tout reste à faire alors qu’il ne reste que quelques minutes de jeu. À cinq minutes du coup de sifflet final, l’entraîneur anglais prend la décision de sortir son gardien pour avoir un joueur de champ supplémentaire.

Les Red Lions tiennent le coup et obtiennent donc la médaille de bronze, après deux médailles d’argent lors des Championnats d’Europe. Notre équipe nationale va désormais se concentrer sur les Jeux Olympiques où elle espère décrocher le titre suprême, cinq ans après sa médaille d’argent à Rio. La finale est prévue sur le coup de 12h30 entre l'Allemagne et les Pays-Bas.