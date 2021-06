Euro de hockey : L’Angleterre bat l’Espagne et termine 1re du groupe A devant la Belgique

Grâce à son succès 3-2 sur l’Espagne dans la dernière rencontre de groupes de l’Euro de hockey, mardi à Amsterdam, l’Angleterre a terminé en tête avec 9 points du classement de la poule A, devant la Belgique. Les Red Lions, avec 6 unités, terminent donc 2e et joueront jeudi en demi-finales contre l’équipe classée au premier rang du groupe B : soit l’Allemagne soit les Pays-Bas.

Les Anglais ont pris l’avance par Sam Ward sur leurs 2 premiers penalty-corners (12e et 14e). L’ancien joueur de Louvain Pau Quemada a réduit l’écart, également sur pc, avant la pause (27e). Jouant sans gardien durant la totalité du dernier quart-temps, l’Espagne a égalisé par Xavi Lleonart (49e), mais Ward, de nouveau, a converti un dernier pc à la dernière seconde dans un but déserté par Quico Cortes (60e). Les Espagnols devaient gagner par deux buts d’écart pour espérer pouvoir rejoindre le dernier carré.

Anglais et Belges attendent maintenant le résultat du dernier match de la journée dans le groupe B entre les Pays-Bas et le Pays de Galles pour connaître leur adversaire en demies. Plus tôt dans la journée, dans un match à suspense, l’Allemagne a arraché à la dernière seconde de jeu un court succès 6-5 sur la France. Première formation de la poule B à se qualifier pour les demies, la Mannshaft possède au final 7 points à son compteur et une différence de 8 buts en sa faveur. Pour les dépasser au classement et ainsi affronter la Belgique avec la finale comme enjeu, les Néerlandais devront gagner par 6 buts d’écart en soirée contre les Gallois.