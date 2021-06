Euro de hockey : L’Allemagne, vainqueur 3-2 de l’Angleterre, premier finaliste masculin

L’Allemagne s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2021 de hockey, jeudi soir au Wagener Stadion d’Amstelveen. Dans la première demi-finale, la 5e nation mondiale a battu l’Angleterre (FIH-6) par 3 buts à 2. Pour décrocher leur 9e couronne continentale, les Allemands seront opposés samedi aux vainqueurs à suivre entre la nation hôte des Pays-Bas (FIH-3) et les Red Lions, tenants du titre (FIH-2).

Les 'Hanomas' ont ouvert le score par Martin Häner sur penalty-corner (pc) dès la 1re minute. Les Anglais, vainqueur de la Belgique 2-1 en match de poules, ont égalisé trois minutes plus tard via leur capitaine Adam Dixon, toujours sur pc (4e). Martin Zwicker (9e), pc) et Niklas Wellen (13e) ont replacé l’Allemagne devant à la fin du 1er quart-temps. L’Angleterre a réduit l’écart trop tard par Sam Ward (59e).

Soit contre les Pays-Bas soit contre la Belgique, l’Allemagne disputera samedi à partir de 12h30 sa 12e finale depuis la création de la compétition en 1970 (les 5 premières éditions sous l’appellation République fédérale allemande). En 2013, à Boom, elle avait décroché son dernier titre face aux Red Lions, tandis que deux ans plus tard elle s’était inclinée à Londres devant les Pays-Bas. La demi-finale à suivre entre Oranje et Lions débutera à 20h00.