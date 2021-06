Euro de hockey : En demi-finales, les Red Lions héritent des Pays-Bas, l’Allemagne de l’Angleterre

Les Red Lions croiseront la route des Pays-Bas, jeudi soir (20h00), en demi-finales de l’Euro de hockey d’Amsterdam. Mardi pour leur dernier match de la poule A, les Néerlandais se sont en effet imposés 6-0 contre le Pays de Galles, se hissant à la 1re place du groupe à la différence de buts devant l’Allemagne, 2e. Cette dernière sera donc opposée à l’Angleterre dans l’autre demi-finale de jeudi.

Les troupes de Max Caldas ont rapidement mené au score, inscrivant 3 buts dans le 1er quart-temps, via Mirco Pruijser (4e), Jeroen Hertzberger (9e) et Jonas de Geus (10e). Les N.3 mondiaux ont dû ensuite attendre la 2e mi-temps et un doublé de Pruijser pour encore alimenter le marquoir. Robbert Kempermann a inscrit le 5-0 sur pc (44e), avant que le capitaine batave Billy Bakker ne marque le but décisif à 6 secondes du terme (60e).

Plus tôt dans la journée, dans un match à suspense, l’Allemagne avait arraché, elle aussi à la dernière seconde de jeu, un court succès 6-5 sur la France. Au classement final de la poule A, les Pays-Bas clôturent avec 7 points et une différence positive de 9 buts. L’Allemagne compte le même nombre d’unités, mais possède un petit but de moins.

Jeudi, la 1re demi-finale entre l’Angleterre et l’Allemagne est programmée à 17h00, tandis que le duel des plats pays, devenu le clasico entre Red Lions et Oranje, suivra à partir de 20h00 pour une place en finale. S’ils y parviennent les Belges, tenants du titre, champions du monde et vainqueur de la dernière Pro League, disputeront leur 3e finale consécutive d’un Euro.

Espagne, Russie, Pays de Galles et France seront eux versés dans un groupe C pour les places de 5 à 8.