Emilie Sinia, Red Panther ET maman, explose les clichés

Emilie Sinia n'a pas voulu choisir. Entre d'un côté, le désir naturel de devenir maman et celui de revenir à son niveau. Celui qui lui a permis de s'ériger en valeur sûre de notre équipe nationale. L'attaquante des Red Panthers se souvient. "A la base je voulais arrêter l'équipe nationale après les JO de Rio. Mais, on a raté la qualification de peu, pour une trentaine de secondes. Et là, je me suis dit que je ne voulais pas m'arrêter sur un échec. Et en même temps, j'avais le désir de devenir maman..." Et donc "Milou" a bossé, encore et encore. Et puis elle s'est entourée aussi. "J'ai voulu contacter Tia Hellebaut et Kim Clijsters qui sont revenues à leur meilleur niveau après être devenue maman...Mais il s'agissait de sport individuel. Les contingences ne sont pas les mêmes. Elles pouvaient plus facilement adapter leurs horaires à leur nouvelle vie. Moi je devais composer avec 23 internationales..."

Emilie Sinia a alors questionné Ann Wauters, la Belgian Cat et maman."Elle m'a conseillé, donné quelques astuces pour gérer cette nouvelle donne." La nouvelle attaquante de La Gantoise a alors façonné sa vie autrement. Mais elle a bossé dur. Plus dur que jamais. "J'ai encore joué en équipe nationale alors que j'étais enceinte de 3 mois. Et la veille de mon accouchement, j'étais encore en salle de fitness. J'ai été suivie par un médecin spécialisé qui me garantissait que le bébé s'adaptait à mes efforts. J'ai accouché en décembre de Naïm et en mars j'étais de retour en équipe nationale. Et j'étais la plus rapide et la plus endurante de l'équipe . Clairement, je suis en meilleure forme maintenant qu'auparavant. "

Son visage émacié traduit les efforts consentis par Emilie Sinia. Son sourire dit tout de son épanouissement dans son rôle de maman et dans celui de sportive de haut niveau."Oui mais sans ma famille c'eût été impossible. Mes parents, mes beaux parents, mon compagnon (Yacine De Backer, ancien joueur de football au Lierse) est ostéopathe, physiothérapeute...Il m'a aidé en me réalisant un programme sur mesure. Il m'aide aussi à ne pas culpabiliser quand je pars comme maintenant en tournoi...Sans eux ce serait impossible. Naïm est un peu la mascotte de l'équipe. J'espère, qu'en cas de bon résultat , il pourra monter sur le terrain avec sa maman pour un petit tour d'honneur."

Au final, elles sont peu nombreuses les sportives de haut niveau qui ont tenté et réussi ce pari. "Je ne sais pas si je sers d'exemple. Moi je n'ai pas voulu choisir. Au début j'ai ressenti une certaine réticence de la part de certains. Maman, ce devait être mon premier rôle...Non. Quand je suis sur le terrain, en équipe nationale, c'est mon moment à moi. Et le reste, je le consacre à mon fils. J'espère juste avoir prouvé qu'il est possible de vivre ses rêves en combinant sa vie familiale."