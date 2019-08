Emilie Sinia, blessée au pouce, forfait contre la Russie et incertaine pour la suite du tournoi

"On nous a dit, fais de la danse tu auras la grâce de ta mère": la campagne #girlpower des Red... Il y a des clichés qui ont la vie dure. En sport comme dans de nombreux autres domaines. A l'heure ou les langues se délient mais où les femmes doivent encore se battre pour obtenir l'égalité à de nombreux niveaux, la fédération de hockey a réalisé une vidéo #girlpower avec RedPanthers. Les dames de l'équipe nationale débuteront l'Euro de hockey ce samedi à 20h30 face aux Pays-Bas. Et elles semblent plus motivées que jamais. "On nous a dit il y a des sports de filles et des sports de garçons, On nous a dit, fais de la danse tu auras la grâce de ta mère, On nous a dit, et tu auras des jambes de catcheur, On nous a dit, tu vas te faire mal, laisse faire les mecs, On nous a dit, entre faire du sport et avoir une vie de famille, tu devras choisir,On nous a dit, les études et le sport, c'est pas pour les filles. Mais on ne nous a jamais dit que pratiquer un sport quand on est une fille, c'est aussi se battre contre les idées reçues. C'est sans doute cela qui nous unit et fait de nous une équipe prête à surmonter tous les obstacles." Voilà le scénario de la vidéo. Briser des clichés, dénoncer le machisme ordinaire, mettre les dames au premier plan, voilà le but du spot vidéo.