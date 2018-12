"Ébahi" par la Grand Place, Coudron est un président "euphorique"

Les Red Lions ont été accueillis en héros pour le retour en Belgique. Le titre mondial pour un sport collectif belge a été célébré comme il se doit. Les joueurs ont présenté le trophée à une Grand Place de Bruxelles bondée. L'ampleur de la mobilisation des supporters à même surpris les joueurs et le staff.



"Je ne suis pas heureux, je suis euphorique. C'est juste exceptionnel ce qu'il s'est passé aujourd'hui (mardi). Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Je craignais même qu'il n'y ait que la moitié ou le tiers de la Grand Place qui soit remplie", reconnait Marc Coudron, le président de la fédération de hockey. "J'ai eu la chance d'aller sur le balcon ... il y avait un monde de malade. Je suis ébahi. Ce qui s'est passé est magique. Ce sont des images qui vont rester toute leur vie dans leur cœur et dans leur tête. Ils le méritent amplement. Et le staff aussi."

Vincent Vanasch : "Je ne m'attendais pas à voir la Grand Place noire de monde" "Vivre cela, c'est juste magnifique. C'est un mélange d'émotions. On ne réalise pas trop. C'est comme un rêve", confie Vincent Vanasch. "Je ne m'attendais surtout pas à voir la Grand Place noire de monde avec des drapeaux "noir-jaune-rouge" partout. C'est excellent. Je remercie la Belgique. Le hockey belge a le vent en poupe. Il faut continuer. Il faut faire des résultats. Cette petite Belgique a un grand avenir devant elle. On a écrit l'histoire et elle n'est pas prête de s'arrêter. Le public a répondu présent. Je suis très heureux aujourd'hui (mardi)", ajoute le gardien belge avec un sourire irradiant.

Felix Denayer : "Un plaisir de partager tout ça avec autant de personnes" "C'est incroyable, on n'aurait pas pu rêver cela. Nous sommes 18 sur le terrain, nous sommes champions du monde. Mais cela fait vraiment plaisir de partager tout ça avec autant de personnes. Ils font tous partie du succès", déclare Felix Denayer. "J'ai été à Tommorowland cet été pour la première fois, c'était incroyable mais ceci s'est quand même encore plus spécial. On va rester comme on est. Nous sommes les Red Lions. Nous sommes fiers d'être belge. C'est l'équipe qui passe en premier. On a certaines valeurs et ça va continuer comme ça".