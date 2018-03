Du sable, des gratte-ciel et du hockey

Depuis quelques mois, le hockey belge s’est invité aux Emirats Arabes Unis par l’intermédiaire de Mélanie Colonval, ancienne joueuse de l’Ombrage notamment. Elle dirige le Dubaï Youth Hockey avec l’ambition d’y développer un sport encore largement méconnu.

Il existe bel et bien une fédération de hockey aux Emirats Arabes Unis, mais il n’y a pas de véritables clubs et donc pas de championnat", prévient la Bruxelloise. "Le hockey ne vit que grâce à la passion de centaines de hockeyeurs bénévoles". Après une carrière sportive bien remplie en Belgique avec des sélections en équipes nationales jeunes, plusieurs années en Division d’Honneur avec l’Ombrage et une Coupe de Belgique remportée avec la Rasante, Mélanie Colonval s’expatrie en 2003 à Dubaï avec son mari, Olivier de Schepper, ancien très bon joueur de tennis et coach professionnel. Lors de son arrivée, une structure de hockey existe déjà ; le Dubaï Hockey Club. "C’est un club de hockey sans terrain et sans club house", sourit-elle. "On joue dans des écoles et nous formons des équipes mixtes avec des Britanniques, des Sud-Africains, des Australiens, des Kenyans, des Européens. Bref, vraiment de tout. Nous organisons aussi parfois des tournois d’une journée avec des équipes du Qatar, de Bahrein ou d’Oman".

Dix ans après son arrivée, une de ses coéquipières du Dubaï Hockey Club, Nadia Schwartz, décide de créer une structure distincte et lance une école de jeunes. Le Dubai Youth Hockey voit le jour en 2013. Fin novembre 2017, on propose au couple d’expatriés belges de mettre leurs expériences conjointes de coaching et de hockey pour reprendre en main la structure. Olivier de Schepper et Mélanie Colonval entament l’aventure début 2018 mais constatent rapidement qu’une aide serait la bienvenue. C’est ainsi que Sébastien Roland, coach et co-fondateur de la structure B-Hockey, entre dans la danse "Comme je n’avais aucune expérience dans la gestion d’une école de jeunes, j’ai contacté Frederick Pokorny pour savoir s’il connaissait quelqu’un pour développer plus professionnellement le Dubaï Youth Hockey ", explique-t-elle. " Il m’a mis en contact avec Sébastien Roland et je l’ai invité à venir une semaine à Dubaï afin d’analyser la situation existante et nous conseiller pour la suite ".