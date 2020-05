Dohmen : "Je ne sais pas si je continuerais en équipe nationale après les JO"

John-John Dohmen le milieu de terrain de l’équipe nationale de Hockey était l’invité du LiveInsta de la RTBF Sport. Avec l’équipe nationale, les hockeyeurs ont été parmi les premiers à reprendre le chemin des entraînements selon les règles particulières en vigueur. Celui qui a été nommé meilleur joueur du monde en 2017, a jeté un regard vers le futur avec notamment son avenir en équipe nationale et sa passion du coaching. Il a évoqué également la manière dont s’est déroulé son confinement.

Retrouver le contact

"C’est important. C’est dur de s’entraîner tout seul. Cela fait du bien de se voir et de retrouver cette ambiance. On a repris avec les Red Lions. Le terrain est divisé en 4 avec des groupes, on se croise à distance. Entraînement collectif c’est un grand mot, il faut parler d’un entraînement en commun avec des règles bien strictes. Il va falloir reprendre une vie normale. On essaye d’éviter une épidémie massive. Ce ne sont pas des entraînements normaux, on est par groupe de 3, toujours les mêmes et à distance. Cela ressemble à un entraînement individuel. Mais pas de matches, pas d’opposition".

Confinement

"Ça a été très bien en fait. Ça fait 15 ans que je suis au haut niveau, je n’arrête jamais donc il s’agissait de ma première coupure aussi longue. J’ai pu profiter et vivre à un rythme différent. C’est plus compliqué financièrement mais cette coupure fait du bien mentalement. Le plus dur a été le report des JO. Pour m’occuper j’ai énormément regardé les archives sportives proposées par la RTBF".

JO

"On s’entraîne depuis fin août 2019 pour cet objectif. On a sacrifié beaucoup de temps et d’énergie. C’est reporté 1 an plus tard donc pour nous 1 an et demi. On peut comprendre mais cela a été dur. Après nos titres c’était le timing parfait. On était en avance sur les autres pays. Longtemps on a été une nation jeune mais là on était à maturité alors que les autres étaient en reconstruction. Donc le report sera un avantage pour eux. Mais on conservera toutes nos chances".

La Grand-Place

"Le plus beau souvenir pour un sportif hors terrain. Peu ont rempli la Grand-Place. Justine, Eddy, les Diables et… nous. Que le hockey réussisse cela un mardi midi en hiver… C’est un truc qu’on ne pouvait même pas rêver. Depuis les JO de Rio, on continue à faire des résultats et les gens s’y intéressent, les jeunes s’inscrivent dans les clubs, c’est une fierté. Quand j’ai commencé il y avait 10.000 adhérents, il y en a 55.000 aujourd’hui. En championnat on ne fait pas encore le plein dans les stades malgré un championnat de très haut niveau".

L’Orée

"J’ai signé là-bas car j’avais besoin d’un nouveau challenge après 13 ans au Watducks. J’ai tout gagné là-bas et apporté tout ce que je pouvais. C’est un club qui a des ambitions et je veux aussi me lancer dans le coaching. Je veux jouer et avoir une expérience de coach. Je vais jouer pour l’équipe messieurs et coacher l’équipe féminine. C’est la meilleure école de jeune depuis 10 ans. Il y a un fort potentiel".

Avenir

"Je ne sais pas si je continuerais l’équipe nationale après les JO de 2021. J’aurais 33 ans, forcément la fin de ma carrière internationale sera très proche. Et puis coacher est vraiment quelque chose qui m’intéresse. Motiver une équipe, parler en public, tout cela j’ai appris et j’espère apporter mon expérience de joueur dans le coaching".