Des Red Lions sérieux bouclent leur 1er tour avec brio contre le pays de Galles

La joie des Belges - © DIRK WAEM - BELGA

Belgique - Pays de Galles : 6-0 - Red Lions - Euro 2019 - 20/08/2019 Treize buts marqués, aucun encaissé, trois victoires, les Red Lions ont parfaitement négocié la phase de groupe dans cet Euro. Après l’Espagne et l’Angleterre, c’est le pays de Galles qui a plié face à la Belgique (6-0). Au coup d’envoi, les Red Lions savent qu’ils termineront premiers et qu’ils affronteront l’Allemagne en demi-finale. Les Belges n’ont plus rien à gagner, ni à perdre. Mais ils entament ce match avec sérieux et respect pour les fans qui se sont déplacés à la Wilrijkse Plein. Mis sous pression par les hommes de Shane McLeod, les Gallois réagissent et offrent une belle opposition aux champions du monde. Ils font mieux que résister… avant de craquer deux fois coup sur coup en fin de premier quart-temps. Alexander Hendrickx fait parler sa puissance sur pc et ouvre le score pour la deuxième fois en trois rencontres (1-0, 15e). Tom Boon enchaîne d’un superbe tir en revers (2-0, 15e). Les efforts gallois sont réduits à néant en moins de soixante secondes. Le break est fait et les Belges ne sont pas rassasiés. La démonstration offensive des Red Lions peut commencer. Nicolas De Kerpel alimente le marquoir d’une subtile déviation dos au but (3-0, 25e). Cédric Charlier s’invite à la fête. Il signe un doublé à cheval sur les deux mi-temps (4-0 28e et 5-0 35e). Florent Van Aubel conclu une merveille de mouvement collectif (6-0, 41e). A 6-0, les Lions se relâchent légèrement et se font quelques frayeurs (49e et 52e). Loïc Van Doren, qui remplace Vincent Vanasch pour ce match, garde le zéro.