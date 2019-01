Denayer : "Quand tu reçois un vélo, tu veux une voiture, puis une Ferrari"

Quelques semaines après avoir remporté la Coupe du Monde, les hockeyeurs de l’équipe nationale ont repris le chemin des entraînements à Berchem-Ste-Agathe, à Bruxelles, ce lundi. Et déjà, le travail a pris le dessus sur l’euphorie. Les Red Lions parlent déjà de nouveaux objectifs à atteindre. Mi-janvier, ils s’envoleront pour l’Espagne. Il s’agira de leur premier match de Pro League.

La Coupe du Monde et la liesse populaire sur la Grand Place de Bruxelles sont effectivement de lointains souvenirs. Aujourd’hui, les Red Lions ont tourné la page dans la brume et le froid de leur complexe d’entraînement. "J’étais très content de revenir ici à 10h du matin, dans le froid. Il fait 10 degrés… Mais c’est bon de revoir les copains", sourit Florent Van Aubel. Et Félix Denayer d'ajouter : "Ca commence doucement à chatouiller… Donc c’est chouette de se retrouver sur le terrain. Mi-janvier, on repart déjà. Donc on doit se préparer."

Objectif proritaire donc, la Pro League. Une nouvelle compétition qui regroupe le top 9 mondial. Huit matches à domicile et huit à l’extérieur. La Belgique commencera par l’Espagne là-bas le 19 janvier. "On a un nouveau statut. Nous sommes les premiers mondiaux. On a tous envie de commencer cette Pro League et ce premier match face à l’Espagne", analyse Florent Van Aubel, attaquant des Red Lions. Après la Pro League, il y aura aussi le championnat d’Europe organisé à Anvers en août prochain. Vincent Vanasch, le gardien : "Là, il faudra performer devant notre public. On s’attend à des gros matches car nos adversaires voudront battre les premiers mondiaux."

Le statut des Red Lions a changé. Plus rien n’est impossible pour cette équipe dont l’ambition ultime reste d’aller chercher l’or aux prochains JO de Tokyo en 2020. Histoire d’effacer la déception de cette défaite en finale des JO de 2016 contre l’Argentine. Felix Denayer. "Quand tu reçois un vélo, tu veux une voiture. Quand t’as une voiture, tu veux une Ferrari. On n'est pas parfait, mais l'envie de l'être nous donne l'envie de s’entraîner et de devenir meilleurs", conclut Félix Denayer.