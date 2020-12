Vincent Vanasch et Pad'R dans le cadre du Croquis Challenge au profit de Viva For Life. - © RTBF

Croquis Challenge : "Vincent Vanasch manie le crayon presque aussi bien qu'un stick de hockey" -... Pour fêter la sortie de son nouveau livre "Balles et Masques", Pad’R a invité quelques grands noms du sport (on ne vous dit pas qui, on préfère garder un peu de surprise) à s’incruster dans ses pages, à côté de ses meilleurs dessins de 2020. Jusque-là, rien d’anormal. Mais ce sont les sportifs eux-mêmes qui doivent apprendre à se dessiner. Après Jean-Michel Saive, Nafissatou Thiam, Mehdi Bayat, John-John Dohmen et Kevin Borlée, c’est au tour de Vincent Vanasch de se prêter au jeu. En toute décontraction, avec humour mais aussi avec beaucoup de perfectionnisme. Une initiative en faveur de Viva for Life. "Encore un excellent moment passé avec un sportif dans le cadre de ce challenge de dessins. Et pas des moindres puisque Vincent est, quand même, le meilleur gardien de hockey du monde ! La rencontre s'est faite à Bruxelles un matin, avant un de ses aller-retour vers l'Allemagne où il joue à présent. Lui était en pleine forme, souriant et enthousiaste à souhait. Moi, très enthousiaste aussi... mais je ne suis pas franchement un gars du matin... donc sans doute moins en forme que lui (rires) J'ai rapidement été surpris quand j'ai vu comment Vincent dessinait. Positivement surpris, bien sûr ! En effet, il manie visiblement le crayon presque aussi bien qu'un stick de hockey. Cela m'a impressionné, car il a super bien géré la situation. Son dessin est franchement une belle réussite. Le tout avec une vraie décontraction et beaucoup d'humour. Vincent a beau être au top niveau dans le hockey, au niveau mondial, il n'en a pas la grosse tête pour autant. Au contraire. On a vraiment beaucoup ri et, comme je le dis souvent, Vincent est un sourire sur pattes..."