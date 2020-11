Croquis Challenge : John-John Dohmen troque son stick pour un crayon

Pour fêter la sortie de son nouveau livre "Balles et Masques", Pad’R a invité quelques grands noms du sport (on ne vous dit pas qui, on préfère garder un peu de surprise) à s’incruster dans ses pages, à côté de ses meilleurs dessins de 2020. Jusque-là, rien d’anormal. Mais ce sont les sportifs eux-mêmes qui doivent apprendre à se dessiner. Après Jean-Michel Saive, Nafissatou Thiam et Mehdi Bayat, c'est au tour du hockeyeur John-John Dohmen de montrer ses talents de dessinateur. En toute décontraction, avec humour mais aussi avec beaucoup de perfectionnisme. Une initiative en faveur de Viva for Life.

"John-John et moi nous connaissions déjà un peu. Nous avons eu l'occasion de manger plusieurs fois ensemble et même de dédicacer des livres ensemble. Du coup, John-John a tout de suite accepté le défi du Croquis Challenge, sensible d'ailleurs à la dimension caritative du projet", a expliqué Pad'R.

"Et j'avoue que quand on s'est retrouvés pour dessiner, je lui ai mis un peu la pression (rire). Je n'ai pas été très sympa : je lui ai dit que d'autres sportifs étaient déjà passés par là et qu'ils avaient bien fait cela. Je pense que cela l'a mis sous pression. Mais la dynamique était vraiment bonne et j'ai rapidement senti que j'avais affaire à un champion, un sportif qui a le goût du challenge, qui aime se lancer des défis. John-John était super appliqué, il voulait vraiment faire au mieux et arriver à un résultat à la hauteur."

"On a forcément bien rigolé de cette situation inhabituelle, tant pour lui qui n'avait pas l'habitude de (se) dessiner que pour moi qui devais non seulement dessiner mais en plus le guider au mieux... Je crois que j'ai sorti quelques-unes des vannes les plus pourries que j'avais en stock (rires). Mais c'était un bon moment. Une fois de plus irréel : glisser un crayon à la place d'un stick dans les mains, de celui qui a été élu meilleur joueur du monde, c'est quand même surréaliste."